Чому іноземці вважають, що в Україні низькі ціни: британка шокувала поясненням

Еллі / © ТСН

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Британка Еллі, яка сім років живе в Україні, відверто розповіла, чи дорого жити у нашій країні. Вона зазначила, що іноземцям тут здається все дуже дешевим, проте для українців це дорого.

Про це Еллі розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Британка зауважила, що багато іноземців можуть дозволити собі в Україні все, проте українців — ні.

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«Всі кажуть, що Україна дуже дешева, тут можна дозволити собі все. Звісно, якщо приїхати з Англії на відпочинок, то так це дешево. Але якщо ти живеш тут постійно, то це потрібно багато працювати, особливо у невеликих містах. Там треба запускати свій бізнес, а просто працювати — це буде складно», — пояснила Еллі.

Нагадаємо, британка розповіла про культурний шок після приїзду до України.