Чому "Ісламська держава" влаштовує теракти у Росії і як це використає Путін - пояснення

Міністр фінансів Британії застеріг світ від беззаперечної віри заявам Москви про стрілянину. Попри те, що відповідальність за напад узяло на себе угруповання "Ісламська держава", Путін напередодні висунув необґрунтовані звинувачення на адресу Києва.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерина Федорченко.

Російський диктатор вигадав, як звинуватити Україну у теракті

Розвідки США та Британії попереджали Москву за два тижні до теракту про його імовірність. Ці попередження - Путін проігнорував.

Автор колонки WP зазначає - ігнорування попереджень російською владою дуже добре описує характер режиму Путіна - котрий не зацікавлений у служінні російському народу чи захисті його від реальних загроз. Підтвердження цьому - пролунало від російського диктатора напередодні. До громадян своєї країни - він звернувся аж за добу після теракту. І звісно ж, знайшов у справі "український слід" - начебто до нашої держави тікали терористи.

"Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", - відреагував Володимир Зеленський.

Чому "Ісламська держава" мстить Росії

Між тим, відповідальність за масовий розстріл взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" - одна з його гілок.

"Росія є давнім ворогом ширшої спільноти джихадистів, якщо згадати про війну в Афганістані проти Радянського Союзу. Потім у 1990-х роках - це Чечня. Росія, звичайно, підтримувала Сирію під час громадянської війни, а Ісламська держава була на іншому боці", - каже старший науковий співробітник Центру стратегічний та міжнародних досліджень Ден Байман.

Наслідки теракту в російському "Крокус Холі". / Фото: Associated Press

Поки російська влада не визначилася, кого саме винуватить у нападі - у Лондоні застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.

Британія, як і Сполучені Штати - не бачить жодних ознак причетності нашої держави - про яку говорив кремлівський диктатор.

Між тим, Москва може використати цей напад для іншого приводу - одразу кілька російських політиків заговорили про повернення смертної кари - статті, яку, диктаторський режим, зазвичай, застосує не лише проти терористів.

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Нагадаємо, що терористів із “Крокус Сіті Хол” після тортур доправили до суду в Москві.

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