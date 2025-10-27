Чому Ізраїль відкрито не засуджує Росію і що там відбувається після "миру" Трампа

Ізраїль

Реклама

У Газі зараз мир доволі хиткий. Проте, що там відбувається і чому Росія вчиться у ХАМАСу — у матеріалі спеціального кореспондента ТСН. Тиждень Андрія Цаплієнка.

Що зараз відбувається в Ізраїлі

В Ізраїлі ховають командира групи швидкого реагування Таля Хаймі. 7 жовтня 2023 року під час масової атаки ХАМАС він, сховавши дружину і трьох маленьких дітей в укритті, загинув у власному селищі, в нерівному бою з терористами. Лише зараз ХАМАС передав його тіло родині в рамках припинення вогню. Після двох років болю та невідомості родина називає це щастям.

«Нам пощастило, Таля змогли повернути цього тижня. Ми змогли його поховати… Ми змогли нарешті отримати це заспокоєння», — каже Уді Горен, двоюрідний брат загиблого.

Реклама

Адар Ейлон втратила свою сестру Ширу на фестивалі «Нова», де ХАМАС влаштував справжню бійню.

Адар Ейлон, сестра загиблої: «Шира загинула не одразу. Вона отримала кулю в шию і прожила ще кілька годин, лежачи на землі та стікаючи кров’ю. Ізраїльскі охоронці знайшли її, побачили, що вона ще жива, і відтягнули під дерева. Але вона втратила дуже багато крові та померла по дорозі. І два охоронці приховали її тіло десь в землі».

Щосуботи впродовж двох років дівчина виходить на Площу Заручників в Тель-Авіві разом з тими, хто вимагає від уряду Ізраїлю створити незалежну слідчу комісію і дати відповідь на незручне запитання — як в країні, де безпека стала майже релігією, могло статися те, що називають «найбільшою трагедією єврейського народу після Холокосту».

Війна з ХАМАС

Війна з ХАМАС тривала два роки. Вона перетворила Газу на руїни. Дивлячись на них, світ нібито забув, з чого вона почалась. І хто вдарив першим.

Реклама

«По факту, сьомого жовтня двадцять третього року, після того, як ХАМАС напав на Ізраїль, було це частиною плану чи ні, одразу до них підключились ще декілька фронтів. Вже восьмого жовтня по Ізраїлю почали стріляти хусити, почала стріляти „Хезболла“, обстрілювати Ізраїль ракетами. Тобто, вчасно сьомого жовтня армія мобілізувалась по всіх кордонах, і випередили багато іншої біди, яка могла бути на інших фронтах», — каже Анна Уколова, речниця ЦАХАЛ, майор.

Там, де ХАМАС прорвав кордон з Ізраїлем, нарахували тисячу двісті загиблих, — переважно мирних, — впродовж одного дня. А ще — більше двох сотень заручників, яких на радість натовпу, завезли до Гази.

Підполковник Сил оборони Ізраїлю Ідан Шарон-Кеттлер — заступник командира підрозділу, завдання якого — збір трофеїв противника. І кількість зібраного дає розуміння про масштаб сил нападників.

Російська зброя у бойовиків ХАМАС

Ідан Шарон-Кеттлер, заступник командира підрозділу зі збору трофеїв: «Сьомого жовтня ми захопили близько тисячі „калашникових“ лише на території Ізраїлю. І близько 500 гранатометів РПГ. А якщо казати про постріли до РПГ, то їх були тисячі».

Реклама

Значна частина трофеїв — «маде ін раша». До прикладу, останні «калашникови» сотої серії.

Ідан Шарон-Кеттлер, заступник командира підрозділу зі збору трофеїв: «АК104 ми знайшли лише в Лівані. АК103 ми частково знаходили сьомого жовтня в Ізраїлі, а частково в самій Газі».

Якими маршрутами вони потрапляли до ХАМАС і «Хезболли», ізраїльські військові не коментують. Але, крім російської зброї, терористи застосовували і тактику, яка виникла під час російсько-української війни. Такі FPV-дрони з’явились в бойовиків невдовзі після того, як їх вперше побачили на полі бою в Україні.

Чому РФ допомагала ХАМАС

Леві Табачников, учасник операції в Газі, аналітик: «Я знаю, що в керуванні безпілотниками, в усякому разі, була така інформація, що допомагали в інструктажі російські військові інструктори».

Реклама

Сергій Ауслендер, військовий аналітик: «В цілому, що Росія на боці ХАМАС, це цілком очевидно. Десять днів пройшло після різанини, два тижні. А делегацію ХАМАС приймали в Москві. Добре би вони приїхали таємно, і їх би хтось побачив. Але ж їх приймали на рівні заступника міністра закордонних справ».

Леві Табачников, учасник операції в Газі, аналітик: «Росія є союзником Ірану. ХАМАС, Хезболла, хусити — це все проксі Ірану. ХАМАС тренувався в Ірані. А Іран кооперується з Росією».

Чому політична еліта Ізраїлю мовчить

Але політична еліта Ізраїлю чомусь нібито не помічає цього, та, попри спільних ворогів і симпатії громадянського суспільства, тримається на нейтральній дистанції від України.



Сергій Ауслендер, військовий аналітик: «Взагалі в ізраїльському керівництві є такий раціональний страх перед Росією, який успадкували від страху перед Радянським союзом. Такі побоювання, скажімо так, бо в них є можливість нам нашкодити, а в нас їм — не дуже. А в них нам є. Ми ж не будемо Москву бомбити. А в них є тут всілякі виконавці, з якими вони можуть, у випадку чого, вирішити питання».

Відомий ізраїльський підприємець Маоз Інон — активіст руху співпраці з палестинцями. Палестинська ракета, випущена з Гази сьомого жовтня двадцять третього, забрала життя його батьків. Але мститися він не хоче. Навпаки — має впевненість, що мирний план для Гази спрацює, і Трампу вдасться побудувати там місто мрії.

Реклама

Чи буде мир тривалим?

Проте Трампівський варіант закінчення війни в Газі більшість наших близькосхідних співрозмовників називає не миром, а перемир’ям.

Сергій Ауслендер, військовий аналітик: «Головне протиріччя конфлікту в тому, що араби, назвемо їх палестинцями, вони не хочуть, щоб ми тут були. Ідея дві держави для двох народів, вона давно похована в їхніх головах. Їхнє бажання, щоб нас тут не було. Все. Щоб від ріки до моря Палестина була арабською».

Пояснення і дії Кремля та ХАМАС майже однакові — розстріл цивільних на українських вулицях і знущання над заручниками в підземних тунелях Гази для утримання влади. І, судячи з фізичного знищення своїх опонентів, віддавати владу в секторі вони не збираються. Щоб там не обіцяли Трампу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 15:00 новини 27 жовтня. План припинення вогню! Екстрені знеструмлення! БПЛА атакували Москву