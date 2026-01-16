Чому карти і зведення не відповідають реальності на фронті: військовий відверто відповів

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо “Маяк” / © ТСН

Реклама

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» пояснив, чому так сталося на Гуляйполі, коли ми побачили різкий прорив росіян — що не відповідало ситуації на карті бойових дій.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він відверто розповів, що річ у неправдивих звітах.

«Питання в тому, що цей підрозділ, очевидно, надавав неправдиву інформацію. Тобто він показував, що його позиції розташовані набагато далі, і тому його командно-спорадчий пункт (КСП) батальйону був на певній відстані від передових позицій. А насправді тих позицій могло вже не бути. І просто щоб не доповідати про втрату позицій — бо це ж відповідальність. У кожного підрозділу є бригадний рубіж оборони. І втрата їх — які причини призводять до втрати? Що ти зробив як командир, щоб відновити позицію чи не допустити її втрати?» — каже військовий.

Реклама

За його словами, це — відповідальність, і тому інколи деякі командири несвоєчасно повідомляють про втрату позицій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: «СЗЧшники Трампа» і як дезертирство вливає на ситуацію навколо Гуляйполя. МАЯК. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН