Чому карти і зведення не відповідають реальності на фронті: військовий відверто відповів
Військовий розповів про неправдиві звіти.
Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» пояснив, чому так сталося на Гуляйполі, коли ми побачили різкий прорив росіян — що не відповідало ситуації на карті бойових дій.
В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він відверто розповів, що річ у неправдивих звітах.
«Питання в тому, що цей підрозділ, очевидно, надавав неправдиву інформацію. Тобто він показував, що його позиції розташовані набагато далі, і тому його командно-спорадчий пункт (КСП) батальйону був на певній відстані від передових позицій. А насправді тих позицій могло вже не бути. І просто щоб не доповідати про втрату позицій — бо це ж відповідальність. У кожного підрозділу є бригадний рубіж оборони. І втрата їх — які причини призводять до втрати? Що ти зробив як командир, щоб відновити позицію чи не допустити її втрати?» — каже військовий.
За його словами, це — відповідальність, і тому інколи деякі командири несвоєчасно повідомляють про втрату позицій.
