Чому кажани залітають до будинків: експерти відповіли і пояснили, як вигнати непроханих гостей

У службах порятунку тварин зростає кількість заявок на порятунок кажанів, які залітають до квартир. Як поводитися в таких ситуаціях - люди не знають, самі лякаються і тваринам шкодять.

Історії про кажанів і правила поведінки з ними – збирала кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

Віктор Дейсун - київський художник. Про кажанів у своїй майстерні почув від охоронців. На рукокрилих спрацювала сигналізація.

"Заходимо і тут як у фільмі жахів. Така хмара кажанів літає. Я був одного зловив за допомогою оцього полотна, він вчепився за нього. Я його струсив за вікно, він залетів назад", - каже художник Віктор Дейсун.

Вікно у кімнаті відчинили на провітрювання. Через шпарину сюди залетіла ціла кажаняча сім'я.

"Їх тут літало штук 150. Тож довелося звернутися по допомогу", - каже чоловік.

Відео зняли та виклали у мережу добровольці столичної команди порятунку тварин.

"Відбувається сезон міграції. Це щорічне явище, коли молоді кажани мігрують з лісів. Дуже багато зараз у медіа є заголовків, що "кажани окупували, орда кажанів налетіла" – це все дуже хибні твердження. Це просто тварини, які загубилися у наших кам'яних джунглях", - каже координаторка Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко.

До помешкань все частіше залітають кажани

Відчинені вікна або ж покинуті оселі кажани сприймають за печери та скелі, з яких потім самотужки вибратися не можуть. У мережі є чимало порад, як вигнати з квартири непроханих гостей. Одна із найпростіших - дочекатися темряви. Вимкнути світло в кімнаті з кажанами та відчинити вікна, щоби тварини мали змогу вибратися. Щоправда, найпростіший спосіб - не завжди ефективний, кажуть фахівці.

"Вони дають звукові стресові сигнали і коли вони стресують, то на ці звуки можуть прилетіти інші кажани. Якщо отак вікно відкрите залишити на деякий час, то вірогідність того, що залетять кажани нові замість того, щоб вилетіли старі - набагато більша", - кажуть експерти.

Оптимальний варіант - зібрати кажанів у коробки. Робити потрібно в цупких рукавицях, аби летюча миша не вкусила. Випускати нічних тварин на волю слід із заходом сонця. Якщо ж боїтеся - зателефонуйте фахівцям.

Кажан у помешканні

Попередити це можна поставивши москітну сітку або якщо це приміщення покинуте, то по можливості його перевіряти, не залишати відчинені вікна.

Кажани атакують квартири через наближення холодів!

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