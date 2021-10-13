Чому Київ опинився у топ-10 міст із найзабрудненішим повітрям: еколог пояснив причину

Михайло Амосов дав поради, як вберегти свій організм від шкідливих речовин у повітрі.

Київ вчергове потрапив до десятки лідерів світу із забруднення повітря. Напередодні вранці українську столицю випереджали міста Пакистану, Індії та Індонезії. На щастя вдень ситуація трохи покращилася, проте ненадовго. Сьогодні, 13 жовтня, Київ опинився на дев'ятому місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію – у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 13 жовтня.

"Дійсно, вчора Київ потрапив у першу п’ятірку міст світу із найбруднішим повітрям. Такий стан повітря вважають нездоровим для чутливих груп населення. Людям із захворюваннями дихальної системи на відкритому повітрі радять носити респіратори, а у приміщеннях — закривати вікна і вмикати очищувачі повітря. До слова, Київ вже не вперше потрапляє у верхівку цього рейтингу. І найчастіше ситуація погіршується саме у жовтні", - розповідає журналіст "Сніданку" Олександр Ковальов.

Чому Київ так часто потрапляє у топ-10 рейтингу міст із забрудненим повітрям, розповів еколог Михайло Амосов: "Це відбувається через те, що люди їдуть на роботу, зазвичай, на приватному транспорті, який є основним джерелом забруднювальних речовин у Києві. Крім того, вчора була сприятлива погода - коли всі забруднювальні речовини зупинялися на рівні наших дихальних шляхів. І ми відчували це забруднення власним носом".

Амосов зазначає, що це сезонна проблема.

"У першу чергу це пов'язано з тим, що всі повернулися після літніх місяців на роботу, сіли на свій транспорт. В сусідніх до Києва громадах люди почали спалювати органічні рештки - листя, бур'яни. Коли немає вітру, все це розпилюється навколо нас", - наголошує еколог.

Амосов також розповів, як можна зарадити забрудненню повітря: "В першу чергу це можуть змінити власники автомобілів: коли вони бачать, наприклад, що буде туман чи майже не буде вітру, то вони можуть залишити свій автомобіль вдома і користуватися громадським транспортом. Натомість міській владі треба вкладати в розвиток громадського транспорту, велосипедів".

Еколог також дав поради, як вберегти свій організм від шкідливих речовин у повітрі.

Амосов рекомендує використовувати респіратори, а краще - залишатися вдома, якщо є проблеми, пов'язані з дихальною системою.

"Крім того, забрудненість повітря може викликати захворювання на рак. Це доведений факт. Тому, якщо генетична схильність до цього є, то варто берегти себе і уникати забрудненого повітря на вулиці", - підсумував еколог.

Чому киянам доводиться дихати забрудненим повітрям та як вплинути на ситуацію

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