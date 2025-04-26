Чому корпус "Охматдиту", який обстріляла Росія, і досі не відбудований: подробиці

"Охматдит" після російської атаки / © ТСН

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У поліклініці «Охматдиту» відкрили підрозділ нефрології та діалізу. Він є частиною корпусу токсикології, який було зруйновано під час російської атаки 8 липня минулого року. Роботи профінансував уряд Німеччини. При цьому корпуси, що постраждали під час ракетного обстрілу, так і не почали відновлювати, попри те що на відновлення лікарні українці, бізнеси, уряди інших країн загалом задонатили понад мільярд гривень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Що відомо про відкриття відбудованого корпусу

“Це відділення розраховано на 6 ліжок тобто тут 6 апаратів штучної нирки. Це означає що 12 дітей на день зможуть проходити діаліз, однак це відділення буде працювати не у стаціонарному режимі, а у амбулаторному”, - каже Ірина Маркевич.

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Тобто діти не будуть жити у лікарні, а кілька разів на тиждень приходитимуть на очищення крові. Цей підрозділ розташований у поліклініці “Охматдиту”. Він був частиною відділення інтоксикації. Це саме той корпус, у який влучила російська ракета 8 липня минулого року.

Відбудований корпус лікарні / © ТСН

Ольга Бабічева - нефрологиня і анестезіологиня. У момент повітряної тривоги вона разом зі своєю колегою Світланою Лук’янчук від’єднували дітей від діалізу. Всіх пацієнтів врятували, а самі дістатися укриття не встигли. Світлана — загинула, Ольгу дістали з-під завалів без свідомості. Важка травма голови і розбита права рука. Вона відновлювалася 9 місяців.

На роботу Ольга змогла повернутися лише кілька тижнів тому. Адже, таких як вона — фахівці, які вміють підбирати індивідуальні програми діалізу для дітей і готують їх до трансплантації нирок, в Україні одиниці.

Цей відділ нефрології та діалізу створений за кошти уряду Німеччині. Амбулаторний підрозділ у поліклініці дозволить розвантажити відділення інтоксикації, що було у зруйновній будівлі. Йому знайшли місце у новому корпусі, але ліжок мало, а пацієнтів багато.

У самій лікарні “Охматдит” реанімація забита вщент. Сюди ж приходять діти і з хронічною хворобою нирок, які потребують постійного діалізу.

“Хронічний діаліз - це діаліз, коли нирки не можуть відновитися і ці діти перебувають на хронічному діалізі кілька разів на тиждень і чекаю пересадки нирки”, - каже в.о завідувача інтенсивної терапії гострих та хронічних інтоксикацій “Охматдиту” Євгенія Рохварг.

Очікування пересадки може тривати місяці, а може і роки. І весь цей час — двічі-тричі на тиждень дитина проходить діаліз. Через брак місць в стаціонарі цих дітей розподіляли по різних відділеннях. З відновлення підрозділу діалізу і хворі будуть концентруватися в одному амбулаторному відділі.

Що відомо про відбудову ще одного корпусу

Доля корпусу, де до влучання була токсикологія вже визначені. Через те, що ця будівля є пам’яткою історії її не знесуть, а будуть реставрувати. Однак це у далекій перспективі, нині ці руїни мають законсервувати.

“Ми отримали погодження і кошти, які були зібрати “ЮНАЙТЕТ-24”, це якраз на консервацію наших двох історичних пам’яток це все проводиться через систему “Прозорро”, - каже в.о генерального директора “Охматдиту” Олександр Урін.

У перші дні після російської атаки на найбільшу дитячу лікарню країни — українці, бізнес, уряди інших країн задонатили понад мільярд гривень. З того часу минуло 10 місяців. Але відбудовувати лікарню так і не почали. Перед зимою закрили фасад, захистили комунікації. І досі розробляють документ для відновлення лікарні виконувач обов’язків директора “Охметдиту”, каже цей процес не можливо прискорити.

“Зараз іде розробка по проєктно-кошторисної документації - термін 5 місяців плюс місяць на експертизу. Нам обіцяють в стислі терміни надати документацію, вона вийде з експертизи і ми оголосимо тендер, що буде повідомлено суспільству і будівельникам, щоб прийшло якомога більше компаній, щоб ми могли обрати найкращого за найкращу ціну”, - каже він.

Дата публікації 21:19, 25.04.25 Кількість переглядів 2 В «Охматдиті» відкрили підрозділ нефрології та діалізу

Олександр Урін каже, що тендер буде максимально відкритий, щоб не повторити скандал минулого року, коли благодійним фондом була обрана маловідома будівельна компанія і під тиском суспільного результати конкурсу скасували. Гроші на відновлення лікарні, які донатили благодійники залишаються на рахунках. Але терміни початку відбудови досі не відомі.

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