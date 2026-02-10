Чому Київ знову накрив небезпечний смог: еколог назвав причини

У Києві зафіксували погану якість повітря / © Associated Press

У Києві фіксують значне погіршення якості повітря. У деяких районах міста з’явилися позначки «шкідливого» рівня, коли людям не рекомендують тривалий час перебувати на вулиці.

За словами еколога Олександра Соколенка, зараз над Україною домінує скандинавський антициклон із морозами. Маємо стандартну картину: відсутній вітер і важке холодне повітря, яке накопичується біля поверхні землі, особливо під ранок.

«Важке повітря акумулюється біля поверхні землі і накопичує у собі все, що до нього потрапляє. Саме тому у Києві, особливо під ранок, спостерігаються найбільші показники забруднення повітря. Фактично всі шкідливі домішки зависають у повітрі і перебувають над містом», — каже еколог.

Джерела забруднення:

Вихлопні гази від автомобілів (хоча у місті під ранок транспорту ще не так багато).

Велика кількість генераторів, які працюють, особливо у лівобережних районах столиці.

Дим від численних котелень, які опалюються дровами. Через брак електроенергії люди масово використовують дрова для опалення приміщень.

«Оскільки найхолодніше вночі, то і опалюють приміщення від вечора і вночі, а під ранок всі ці шкідливі домішки залишаються над землею у повітрі. І таке відбувається не лише у Києві, а й у інших містах України, де антициклон має вплив – безвітряна холодна погода», — зазначає Олександр Соколенко.

Коли чекати на покращення?

На думку еколога, ситуація зміниться у четвер, і таких високих шкідливих показників уже не буде.

«До України прийдуть атмосферні фронти і посилиться вітер, відповідно у нас налагодиться горизонтальна циркуляція повітря і таких показників забруднення повітря вже не буде. Ситуація з якістю повітря покращиться і температура підвищиться. Від середи із заходу на схід буде поширюватися тепле та більш комфортне повітря. Вже у четвер і в Києві можна чекати на відлигу. Потепління не буде тривалим, бо вже наступного тижня можливе пониження температури до неприємних показників. Ймовірно, що морози повернуться, але не будуть такими сильними, як зараз. Але забруднення повітря теж повернеться», — пояснює фахівець.

Як захистити здоров'я?

За таких умов експерт радить пити більше води. Токсичні речовини, які потрапляють до організму разом із повітрям, краще виводяться, якщо людина добре харчується і вживає достатньо рідини. Під час морозів людям часто не хочеться пити, але варто це робити, щоб вивести токсини.

«Зараз у Києві навряд чи хтось відкриває вікна для провітрювання і займається пробіжками за мінус 17 градусів морозу. А ті, кому потрібно на роботу, вже туди пішли. А якщо серйозно, то за такої якості повітря у людей може погіршуватися стан здоров’я. Особливо у тих, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів або серцево-судинні хвороби. У такі періоди ці люди можуть відчувати погіршення здоров’я, тому краще побути вдома і не виходити на вулицю», — радить еколог.

Олександр Соколенко додає, що періоди погіршення якості повітря ще повертатимуться, якщо над містом триматиметься холодна і безвітряна погода.

«Такі ризики ще зберігаються до кінця лютого або на початку березня, коли ще не закінчиться зимовий період. Принаймні у першій декаді березня. Це за нормами, а як воно буде насправді — ніхто не знає», — підсумовує еколог.