Чому Київське водосховище втратило воду: пояснення від гідроенергетиків

Київське водосховище обміліло

В «Укргідроенерго» прокоментували ситуацію з різким обмілінням Київського водосховища. Там запевняють, що спуск води був плановим і пов’язаний з паводком.

«Протягом березня поточного року, в умовах відсутності короткострокових та довгострокових прогнозів припливу до річки Дніпро від Українського гідрометеорологічного центру, відбувалось передповеневе спрацювання Київського водосховища відповідно до Правил експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду та рішень Міжвідомчої комісії при Держводагентстві України по встановленню режимів роботи водосховищ, коли водосховище готували до прийняття пікових витрат весняного водопілля», — повідомив на запит ТСН.ua Арсеній Зеленський, головний інженер ПрАТ «Укргідроенерго».

Головний інженер додає, що на сьогодні відбувається планове наповнення Київського водосховища до проєктних позначок.

«При цьому виконуються всі вимоги, встановлені Міжвідомчою комісією при Держводагентстві України та Правилами експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду, і не допускається зниження рівня водосховища», — каже Арсеній Зеленський.

В «Укргідроенерго» зазначають що: «Товариство самостійно не приймає рішень та не надає команд на спрацювання чи наповнення водосховищ. ГЕС та ГАЕС працюють в межах прийнятих рішень щодо режимів роботи водосховищ», — наголошує Арсеній Зеленський.

