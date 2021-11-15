Чому "літні" креми не працюють взимку та як доглядати за обличчям у цю пору року: поради спеціалістів

Чому "літні" креми не працюють взимку та як доглядати за обличчям у цю пору року: поради спеціалістів

Купа сироваток, масочок, олійок, які рятували вашу красу і здоров'я влітку з холодами можуть шкодити вашій шкірі.

Вороги із косметички можуть зачаїтися там, де ми й не чекали, - про це йшлося в сюжеті ТСН.Тижня 14 листопада.

Скажімо є у вас улюблений пречудовий крем. Влітку він справді допомагав: зволожував і робив нашу шкіру блискучою та здоровою. Але ось настають холоди і ефект зворотний. То чому рятівна літня косметика може стати для нас загрозою?

Сезон змінився і раптом наші друзі на поличках з кремами і емульсіями перетворилися на підступних ворогів. Більшість жінок і чоловіків у нашій країні самі собі косметологи. Та от вчитуватись у нудні та заплутані рекомендації до засобів догляду не люблять.

Тож для багатьох стане відкриттям, що купа сироваток, масочок, олійок, які рятували вашу красу і здоров'я влітку з холодами можуть шкодити вашій шкірі. І навпаки, купу процедур можна починати лише в осінньо-зимовий сезон.

З приходом осені у косметологів розпочинається активна робота: приходять пацієнтки на ін'єкції ботулотоксину, біоревіталізацію, мезотерапію, плазмоліфтинг, пілінги тощо.

Турбуватися про своє обличчя слід змолоду. Наприклад, з 10-12 років спеціалісти можуть рекомендувати дітям певне лікування та косметологічні процедури.

Наприклад, пілінги - це процедура лише осінньо-зимового періоду, бо має травмувальний ефект і через взаємодію з сонцем може виникнути постзапальна пігментація і лице може змінити свій колір.

Більшість дерматологів і косметологів саме на осінь переносять чимало апаратних методик та противікових процедур, наприклад, ін'єкції від зморшок. До речі, якщо ви наважитеся зробити уколи у лоб, то уважно обирайте. Пропозицій – безліч. А от сертифікацію мають лише три препарати, на жаль, вам скажуть про це далеко не у кожному салоні краси.

І окрема проблема видалення новоутворень на шкірі - їх треба видаляти саме восени. І хоч зробити це можна в багатьох салонах, слідкуйте, чи справді там мають на це право. Та насправді, відповідальність за здоров'я нашої шкіри несуть не лише салони, а і ми самі.

Також «зимовий» для обличчя крем має бути більш щільним - він легкий та швидко всмоктується. Та ховати зволожувальний крем не поспішайте через опалюваний сезон та роботу за комп'ютерами дуже сохне шкіра, тому зволоження має бути. Але зволоження взимку косметологи радять перевести на ніч.А от зранку оберіть крем з великою кількістю ліпідів. Спочатку нанесіть його, а другим шаром не забуваємо про крем зі SPF-захистом.

Важливо врахувати і те, що коли ми вмиваємося, ми маємо просушити обличчя серветками, щоб не залишилося вологи. Ця волога є причиною, що шкіра може лущитися. і правила стосуються і чоловіків. Вони теж мають розуміти, якщо вони не доглядають за обличчям, то купероз з'являється, особливо ті в тих, хто любить лижі.

Тому перегляньте свої пляшечки краси. Літні доведеться відкласти, навіть ті, що шкода. Бо, наприклад, футболку взимку на вулицю ви не вдягаєте лише тому, що вона "не закінчилась".

Раніше повідомлялося, що експерти порахували, скільки українські жінки витрачають на косметику.

Читайте також:

5 порад щодо вибору косметики , які допоможуть заощадити

, які допоможуть заощадити Косметика по-корейськи: про користь і шкоду

Сезонна косметика: чому рятівні літні засоби догляду можуть стати загрозою під час холодів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання