Чому люди кидають тварин під час евакуації: волонтер з Херсона розповів

Андрій Петухов

Андрій Петухов на псевдо «Боксер», який евакуює людей з Херсонщини і щодня вивозить цивільних із «червоних зон», розповів, чому під час евакуації багато тварин залишаються у прифронтових районах без господарів.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній волонтер пояснив, що попри те, що чимало людей намагаються виїжджати разом із домашніми улюбленцями, у «червоній зоні» все одно залишається дуже багато покинутих тварин.

За словами Петухова, врятувати всіх фізично неможливо — на це просто немає часу і безпечних умов.

«Так, багато виїжджає з тваринами, але і залишається багато тварин в червоній зоні. Всіх ми не знайдемо», — каже волонтер.

Він наголошує, що часто люди, які дивляться відео з евакуацій, не розуміють реальних умов, у яких доводиться працювати.

«Хтось побачив песика, кішечку на відео у мене — все, ви залишили. Вони не розуміють, що час. Немає часу бігати, ловити. Бо постійно літають дрони і розвідка. І може прилетіть сюди прямо», — пояснює Петухов.

За його словами, волонтери все ж забирають тварин, якщо є можливість, але далі постає ще одна складна проблема — знайти для них нову родину.

«Кажуть, забери кішечку, песика. Я забрав. Кажу, потрібно знайти родину. Шукаємо люблючу родину для цього песика. І ніхто не хоче брати. Ніхто», — зізнається волонтер.

Водночас, як каже Петухов, багато людей активно пишуть у коментарях із докорами, але рідко готові взяти відповідальність на себе.

«Багато людей пише, чого не забрали, але не беруть собі», — додає він.

Під час евакуації волонтер завжди намагається з’ясувати, що буде з тваринами, які залишаються на місці.

«Я ж завжди питаю, з ким песики. Якщо я приїжджаю на евакуацію, бігають песики, з ким вони залишаться. „А тут сусідка, вона буде дивитися“. Все, я поняв», — розповідає Петухов.

Однак бувають випадки, коли тварин просто нікому залишити.

«Якщо я приїжджаю на евакуацію, забираю діда, я кажу, а песика? А куди його? Туди не можна з ним», — каже волонтер.

У таких ситуаціях тварин доводиться везти до притулків, які нині переповнені.

«Я забираю і везу в притулок. І дуже прошу, щоб його взяли. Бо зараз притулки всі переповнені тваринами. Тим більше в прифронтових місцях притулки переповнені», — каже Андрій Петухов.

