Чому люди не виїжджають з "червоних" зон: волонтер шокував відповіддю

Андрій Петухов

Андрій Петухов на псевдо “Боксер”, який евакуює людей з Херсонщини і щодня вивозить цивільних із “червоних зон”, зізнався, що інколи відчуває злість на тих, хто до останнього відкладає евакуацію і звертається по допомогу лише тоді, коли ситуація стає критичною.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній волонтер водночас наголосив, що попри емоції, він добре розуміє, чому люди не наважуються залишити свої домівки навіть під постійною загрозою обстрілів.

«Моментами буває. Буває таке, що люди просто не розуміють, що може трапитися, і можна було виїхати раніше, коли було спокійно, можна було виїхати», — каже волонтер.

Водночас він підкреслює, що не засуджує людей і намагається зрозуміти причини їхнього вибору. На запитання, чому ж люди залишаються у “червоних зонах”, волонтер відповідає, що багато хто просто не вірить, що їм справді допоможуть.

Ще одна важлива причина, за словами Петухова, — згуртованість людей, які залишилися в небезпечних районах.

«Друга причина, що люди стали в Червоній зоні, вони згуртовані. Вони допомагають один одному. Хтось за кимось дивиться, хтось залишився сам, якась бабуся, дідусь лежачий, там, плохо бачить, і вони дивляться», — розповідає волонтер.

Окремо він звертає увагу на тварин, які часто стають ще однією причиною, чому люди не можуть поїхати.

«Хтось дивиться за тваринами в червоній зоні. Дуже багато людей виїжджає, і, на жаль, вони залишають своїх песиків, котиків, і, там, тетя Валя, глянете, там хтось виїжджає, глянете за моїми. Ви ж тут?» — каже Петухов.

За його словами, так у кварталах формується своєрідна взаємна відповідальність.

