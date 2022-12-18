Чому Лукашенко не наважується відкрито вступити у війну – експерт назвав головні фактори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буде намагатися до останнього пручатися і не вступати у війну, тому що для нього участь Білорусі у цій війн є абсолютно невигідною.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

"Так, Білорусь бере участь у цій війні своєю територією, логістикою, допомогою в наданні озброєння Росії, ремонтом техніки, а також у наданні гуманітарної і медичної допомоги Росії. Тобто фактично Білорусь виступає на стороні агресора. Але для Лукашенка віддати наказ своїм Збройним силам вступати у війну, це, фактично, з одного боку – втратити Збройні сили, на які він може покладатися для того, щоб вберегти себе від білоруського народу, а з іншого боку – уберегти себе від Росії. Тому що тоді армія Білорусі буде підпорядкована Росії, ми бачимо, що Російська Федерація знущається над своїми Збройними силами, над своїми мобілізованими, контрактниками, пускаючи їх на смерть. Те ж саме буде відбуватися і з армією Білорусі, тобто вона дуже швидко зникне", - пояснив Васильєв.

За словами Васильєва, для Лукашенка це неприйнятний сценарій. Оскільки на думку експертів, якщо Білорусь буде активно вступати у війну проти України, це може збурити білорусів і можуть розпочатися нові протести.

"Олександр Лукашенко цього не хоче, тому я думаю, що він до останнього буде пручатися, і як дуже досвідчений політик, зможе не дозволити білоруським Збройним силам не вступати у цю війну", - резюмував політконсультант Дмитро Васильєв.

Чи вступить Білорусь у війну проти України

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що окупанти хотіли б здійснити вторгнення до України з Білорусі та втягти у війну білоруські війська, проте наразі не в змозі цього зробити, і не мають необхідного для цього угруповання.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун стверджує, що участь білоруської армії у війні в Україні знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі. За його словами, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче. Однак у цьому напрямку зараз активно працює Росія, підштовхуючи до мобілізації населення та залучення білоруських військових підрозділів до бойових дій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Володимир Путін може летіти до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком для того, щоб ще раз натиснути на самопроголошеного президента Білорусі та посилити інформаційну кампанію з приводу можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

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