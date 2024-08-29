"Чому ми не обстрілюємо Москву?": військовий експерт пояснив, як російські дрони долітають до Києва

Як можна протидіяти спробам противника пройти нашу ППО та чому важливе миттєве інформування.

Київ пережив третю за останні чотири дні потужну повітряну атаку ворога. Росіяни продовжують повітряний терор столиці та столичного регіону.

Як повідомляють в КМВА, цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, типу "Shahed". Повітряна тривога оголошувалася у столиці двічі і тривала цілу ніч, понад 6 годин.

Загалом, за даними Повітряних сил, у ніч на 29 серпня ворог атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 74-ма ударними БпЛА. 14 ударних дронів локаційно втрачені (упали) на території України, ще 60 були збиті.

Дрони хвилями та ураження дитячого майданчика

Особливість цієї атаки у тому, що вона знову відбувалася хвилями, а ворожим засобам повітряного нападу вдалося потрапити на територію Києва, де вони були збиті силами ППО. Попередньо йдеться про понад десяток знищених ударних дронів над столицею:

У Голосіївському районі сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, уламки впали на дитячий майданчик але без негативних наслідків.

У Деснянському районі, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, загоряння швидко ліквідували.

Наслідки атаки на Київ 29 серпня / Фото: Поліція Києва

Ворог змінює тактику

За словами військового експерта Ігоря Козія, ворог постійно змінює маршрути своїх ударних дронів, тому йому вдається прорватись на територію міста.

"Останній маршрут ворожих БПЛА здійснювався по Дніпру та поміж Дніпровських круч, де їх не змогли своєчасно виявити за допомогою радіолокаційного обладнання. Гадаю, саме це дозволило дронам ближче підійти до Києва. Росіяни змінюють тактику нападу кожного разу. Так, вони можуть повторювати певний стиль виконання своїх атак, це правда, але і вносять до них корективи – це військова тактика, як у повітрі, так і на полі бою", – розповідає ТСН.ua Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва.

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Що варто змінювати, щоб швидше виявляти цілі

Експерт додає, потрібно налагодити більш конструктивну взаємодією між військовими та цивільним населенням.

"Я маю на увазі своєчасне сповіщення про цілі, які дуже низько летять вздовж річок. У таких місцях "Шахеди" досить складно вистежити за допомогою локаторів. Тому потрібне своєчасне, а ще краще миттєве інформування військових про повітряні цілі. І тут дуже важливий момент швидкої передачі інформації, адже дрон летить 200-300 кілометрів на годину і важливо про це повідомити завчасно. Також ворожі дрони постійно змінюють свій напрямок руху, що теж впливає на ефективність їх знищення", – каже Ігор Козій.

Наслідки атаки на Київ 29 серпня / Фото: Поліція Києва

Чи допоможуть катери з ППО

Експерт підкреслює, що супротивник теж удосконалює свої повітряні засоби нападу і робить все можливо аби обійти наші системи ППО.

"Ворог відслідковує наші дії та уважно вивчає їх.Тому і намагається протидіяти – це війна. Як результат – нам довелося збивати дрони вже над столицею, а що поробиш? Звісно, можна поставити засоби ППО на катерах вздовж Дніпра. Але, я не думаю, що у нас є наразі такі сили та засоби. Хоча питання щодо створення військових флотилій, у тому числі, і у складі сил протиповітряної оборони, може бути певним чином цікавим та перспективним. А саме з точки зору виявлення цілей противника, коли об’єкти рухаються вздовж Дніпра або намагаються пройти за кручами", – зазначає Ігор Козій.

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Мають бути удари у відповідь

Експерт додає, що ворог і надалі завдаватиме повітряні удари по Києву, бо має відповідні ресурси. Адже ми не знаємо точної кількості наявних у нього дронів, скільки їх виробляють підприємства в Росії, скільки їх постачають з Ірану. Є лише приблизні цифри.

"Повітряні удари будуть продовжуватися, бо це морально-психологічний тиск на населення. З одного боку, під час цієї атаки у Києві не постраждали люди, але ж вони морально та фізично виснажені, що і потрібно ворогу. У зв’язку з цим, я не розумію – чому ми не обстрілюємо у відповідь Москву. Там що немає стратегічних об’єктів, чи вони кудись зникли? Вони є, ті самі стратегічні об’єкти, що й у нас, а також центри ухвалення рішень. Маємо вишукувати ресурси та завдавати удари у відповідь. Нагадаю випадок з історії Сербії, коли американські винищувачі виконали ювелірну роботу – місцеве міністерство оборони було зруйноване повністю, а житлові будинки з ліва та з права – неушкоджені. Ось як має бути!", – підсумовує Ігор Козій.

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