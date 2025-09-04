Чому мобілізація не припиниться навіть після закінчення війни: у Раді пояснили

Мобілізація в Україні продовжиться навіть після закінчення активної фази війни / © ТСН

Днями в інтерв’ю ЗМІ заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що у разі припинення вогню мобілізація не припиниться, тому як треба буде підтримувати готовність ЗСУ до можливих загроз. Хоча станом на зараз і не вбачається якихось умов для зупинки активної фази війни, тему змін мобілізації все одно жваво обговорюють.

Якими саме можуть бути нововведення — про це в коментарі для ТСН.ua детально повідомили представник оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський та джерела в Офісі президента.

Як з’ясувалось, в Україні не скасують мобілізацію навіть у випадку припинення вогню, але питання щодо ймовірних її масштабів певний час залишиться відкритим.

«Ще півроку тому, коли була ймовірність припинення активних бойових дій, я казав і зараз повторю: будь-яке перемир’я без усунення тих загроз, які послугували підставою для введення правового режиму воєнного стану, не може автоматично призвести до скасування воєнного стану. Отже не може призвести і до скасування всіх зобов’язань і обмежень, які цей правовий режим наводить. Сам факт припинення вогню не дорівнює скасуванню воєнного стану, не дорівнює тому, що є підстави для звільнення з військової служби, не дорівнює тому, що припиняється мобілізація», — сказав нам Федір Веніславський.

Та продовжив: «По-друге: навіть після скасування воєнного стану демобілізація ухвалюється окремим рішенням. Воно приймається президентом та затверджується парламентом. Тому тут дуже багато невизначених на даний момент умов, які не дозволяють прогнозувати те, коли буде звільнення з військової служби або якими будуть темпи мобілізації. Припинення вогню точно не призведе до зупинки мобілізації».

Своєю чергою, джерела ТСН.ua в Офісі президента не виключають, що цілком реально те, що саме темпи мобілізації можуть зменшитись, але за умови, якщо краще запрацює система добровільного підписання контрактів із ЗСУ.

«Зараз темпи мобілізації непогані. Крім того, йдуть розмови про те, що Європа буде додатково фінансувати напрямок заохочення добровольців. Тому, не виключено, що темпи можуть бути знижені», — пояснюють в Офісі президента.

Чи збережеться вимога виїжджати з України з документами від ТЦК

На питання про те, чи збережеться для чоловіків віком від 18 до 60 років норма пред’являти під час перетинання кордону військово-облікові документи, Веніславський відповів так: «Є обов’язок мати при собі актуальні військово-облікові документи у період дії воєнного стану. Якщо він буде скасований, то будуть скасовані всі обмеження. Коли воєнний стан буде припинений, то все буде по-іншому».

Раніше повідомлялось про те, що нові правила виїзду для чоловіків викликали бурхливі дискусії серед українців. Українські політики та військові розійшлися в думках щодо нового закону про виїзд чоловіків 18–22 років за кордон.



