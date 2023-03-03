Чому на Заході не вірять, що Україна зможе повернути всі свої території — відповідь експерта

На Заході не вірять, що Україна зможе повернути всі свої території, адже там впіймалися на російський наратив про "особливість Криму".

таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук.

"Буквально через місяць після 24 лютого Росія усвідомила, що її план бліцкригу не спрацював і вона дійсно була готова до переговорів, але не з Україною. РФ конче хотіла сісти за один стіл зі Сполученими Штатами, можливо Німеччиною, аби повернути собі статус "великої держави" або разом з іншими великими державами ділити світ і малювати нову ялтинську угоду про лінію розподілу у Європі. Цього не сталося, хоча Росія продовжує просувати цей наратив та висувати відповідні вимоги до держав Заходу", - сказав експерт.

За його словами, суть усіх цих вагань і суперечок у європейських столицях та Вашингтоні полягає не так у продовженні війни, як у питанні Криму. Герасимчук зауважив, що в цьому стосунку була "доволі індикативною" заява G7, яка з’явилася наступного дня після китайського мирного плану. В ній йдеться про те, що Україну будуть підтримувати.

"Держави "великої сімки" висловлюють рішучий протест проти захоплення територій південних і східних областей України, а також вони ніколи не визнають анексії Криму. Але вимагати повернення територій і обіцяти ніколи не визнати анексії — це дещо різні речі", - зауважив експерт.

Герасимчук переконаний, що така обережна політика Заходу — не визнання анексії, а обережність з українськими планами щодо відновлення контролю над Кримом.

"Тому що багато хто у Західних столицях переконані в тому, що повернення Криму підніме гру зовсім на інший рівень і рівень ядерної ескалації також. Хоча при цьому забувають, що коли Росія визнала анексію ще 4 областей, вона по суті поклала ці 4 області в один кошик з Кримом. Крим перестав бути ексклюзивним кейсом", - сказав експерт.

Він додав, що Росія зробила це, адже була переконана у своїй перемозі. А тепер РФ сама у пастці, тож тепер це треба доносити до західних партнерів України.

"Росія ніколи не погодиться виключити зі своєї Конституції ці 4 області, а лишити там лише Крим. Ця проблема має вирішуватися через тісну комунікацію як експертних, так і політичних кіл України і держав Заходу. Ми можемо говорити, що частина країн Заходу впіймалася на російський наратив про “особливість Криму", - сказав експерт.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що з огляду на теперішні події Україна не може звільняти Крим тим шляхом, який був вибраний та ухвалений в указі 2021 року. За його словами, первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Втім, з урахуванням тих обставин, які відбуваються сьогодні, ми маємо обов'язково розглянути цю стратегію і внести до неї відповідні зміни.

Читайте також: