Чому наступ ЗСУ на Курщині сповільнився: військовий пояснив

На початку Курської операції українська армія стрімко просувалася, однак зараз наступ сповільнився.

Командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач в інтерв’ю ТСН розповів, що є кілька факторів, які завжди впливають на перебіг бойових дій.

“Це виснаженість особового складу, наявність певних ресурсів і втрати в особовому складі, наші втрати в техніці — це теж це впливає. Це все має швидко поповнюватися. І бригади мають змінювати одна одну”, — розповів військовий.

За його словами, бригади, які йшли у наступ на Курщину, були забезпечені усім у достатній кількості для штурмової операції.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ

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