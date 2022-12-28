Чому навіть низка масованих ударів не занурять Україну в блекаут, про який мріє Кремль: експерт відповів

Після наступних російських ударів може статись відключення електроенергії у певних регіонах на більш тривалий час – 24, 48 а то й більше годин, але блекауту не буде, каже експерт.

Росія не зможе повністю знищити українську енергетичну інфраструктуру, адже вона спроектована таким чином, що має запас витримки. Звісно, після чергової атаки у певних регіонах може зникнути світло на більш тривалий термін, але блекауту не буде. Україна достатньо технічно розвинена, щоб проводити відновлювальні роботи. Ба більше, зенітно-ракетні комплекси, які отримує Україна від партнерів, значно підвищують роботу ППО.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Повність знищити інфраструктуру неможливо. Тотальний блекаут у всій Україні, про що так мріють у Кремлі, не відбудеться", - зазначає експерт.

Після наступних ударів по Україні, які все ж будуть, на думку експерта, може статись відключення електроенергії у певних регіонах на більш тривалий час – 24, 48 а то й більше годин. Утім Україна достатньо технічно та технологічно розвинена, щоб проводити відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури.

"По-друге, наша енергетична інфраструктура проектувалась не для того, щоб витримати удари крилатих ракет, а для того, щоб витримати удари ще й тактичної ядерної зброї. Це проектування відбувалося ще за радянських часів, коли загроза ядерного удару з боку США та НАТО розглядалася як реальна. І саме тому є запас ось цієї витримки і стійкості у нашій енергоструктурі. І тому ми можемо казати, що навіть ще декілька ударів поспіль не зможуть зруйнувати повністю нашу енергетичну інфраструктуру", - каже експерт.

Коваленко додає, що коли Україна отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot, то він не забезпечить прикриття всього повітряного простору країни. Він зможе прикрити якусь області чи району з об'єктами критичної важливості.

"Але окрім ЗРК Patriot ми отримуємо і інші комплекси. Франція та Італія нам нададуть зенітно-ракетний комплекс SAMP/T. Окрім цього ми отримаємо від Франції ЗРК Crotale, від інших наших партнерів ми продовжуємо отримувати також зенітно-ракетні комплекси. Нагадаю, що ми ще в майбутньому отримаємо IRIS-T від Німеччини, NASAMS та інші ЗРК, які значно підвищать ефективність нашої протиповітряної оборони", - резюмував експерт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що російські терористи можуть обстріляти енергетичну інфраструктуру 31 грудня -1 січня.

У середу, 28 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники будуть продовжувати робити все можливе, щоб захистити енергетичну інфраструктуру України, а також ремонтувати її.

Водночас, видання CNN з посиланням на власні поінформовані джерела пише, що США та партнери зіштовхнулись з труднощами у питанні відновлення української енергосистеми через брак необхідних компонентів.

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