«Чому не перевіряєте водіїв?»: соцмережі обурені тим, що учасник смертельної ДТП в Києві працював у таксі

Водій таксі Bolt-учасник смертельної ДТП в Києві / © Колаж з фото «Суспільного» та поліції

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Компанія Bolt назавжди заблокувала водія таксі, який став учасником смертельної ДТП на Чоколівському бульварі у Києві. Українці в соцмережах дивуються, як після кількох скоєних раніше аварій чоловіка взагалі допустили до водіння, і критикують за це Bolt. Водночас частина користувачів стала на захист компанії, адже сервіси таксі не мають доступу до таких закритих даних.

Відповідна дискусія розгортається у соцмережі Threads.

Заява Bolt щодо водія таксі після ДТП в Києві

«Ми висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Наша команда приголомшена цією трагедією так само, як і суспільство. Акаунт водія було назавжди заблоковано одразу після того, як нам стали відомі перші обставини ДТП. Ми всебічно співпрацюємо з правоохоронними органами у цій справі та підтримуємо контакт із пасажиркою, сприяючи отриманню нею необхідної допомоги», — повідомили в компанії Bolt.

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Після цієї трагедії в компанії переглянули внутрішні процедури реагування на інциденти. Також було запроваджено безстрокове обмеження доступу до платформи для водіїв, щодо яких надійшло щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечний стиль керування. У Bolt стверджують, що такі звернення розглядають у пріоритетному порядку.

Водночас команда Bolt працює над розширенням функціональних можливостей застосунку, щоб посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

Зауважимо, раніше стало відомо, що 49-річний водій Mercedes, який спричинив смертельну ДТП у столиці, виявився системним порушником: на його рахунку 39 порушень ПДР, здебільшого за перевищення швидкості, та чотири аварії, дві з яких сталися 2026 року. Заступник очільника патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив на неефективності нинішніх штрафів проти таких небезпечних водіїв і наголосив на потребі в механізмах реагування на систематичне нехтування правилами.

Реакція соцмереж на роботу в таксі учасника низки ДТП

Частина користувачів соцмереж обурена, до на роботу до сервісу таксі зміг влаштуватися неодноразовий учасник ДТП. Водночас інша частина звертає увагу, що сервіси таксі не мають можливості перевіряти таких водіїв через закритість реєстрів.

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«А як ви наймаєте на роботу водіїв, хто мав вже стільки штрафів за порушення ПДР? Чому ви не перевіряєте дані водіїв?» — написала користувачка dr_prokopchuk.

«Тобто @bolt_ukraine дозволили водію з систематичними порушеннями ПДР зареєструватись у них в системі? Цікаво», — написав користувач sudilkovsky.

«Є*ать, це ще і таксі було????» — написала користувачка polinamaiko_.

«Болту», як і «Уклону», абсолютно по*бать що на безпеку пасажирів, що водіїв. Маєш посвідчення? Сідай і їдь», — написав користувач rey.pskv.

«Цікаво, а як „Болт“ має знати, скільки порушень ПДР у водія? Це хіба загальновідома інформація?» — написав користувач gavole.

«Я днями теж зі схожим дибілом їхала, створив аварійну ситуацію, перед тим дьоргався постійно, сам із собою говорив. Я дуже забилася грудною кліткою», — написала користувачка liudmila19507.

«Болт» — це окрема історія, але ви серйозно вважаєте, що він таксував?» — написала користувачка iradakota.

«Цікава ідея, які іще повноваження варто перекласти з поліції на приватну компанію?» — написав користувач adriandecita.

«Як „Болт“ має знати, в кого які порушення?» — написав користувач petroberit.

Нагадаємо, 8 червня суд арештував на 60 діб без права застави водія таксі Павла Плешивцева, який спричинив смертельну ДТП в Києві, забравши життя чотирьох людей. 5 червня його авто на великій швидкості злетіло із проїжджої частини та в’їхало у підземний пішохідний перехід, де перебували люди. Підозрюваний брав участь у засіданні лежачи. Він стверджував, що знепритомнів перед аварією. В авто перебувала пасажирка, яка зараз у лікарні.

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