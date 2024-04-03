Чому окупанти просуваються біля Часового Яру: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію (фото, відео)

Росіяни масовано атакують позиції українських військ за допомогою авіації. Окупантам вдається просуватися східніше Часового Яру за рахунок саме таких авіанальотів. Ворожі групи піхоти намагаються просунутись уперед. Десантники 80-ї галицької бригади відбивають ворожі атаки поблизу Кліщіївки за допомогою британської гармати та ударних дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Російські війська безперестанку сиплять на околиці Кліщіївки багатотонні авіабомби. Саме за рахунок таких масованих авіаударів окупанти намагаються просуватися східніше Часового Яру.

Слід від російського літака

"Буває малими групами пересуваються, буває сунуть колонами. Пробують штурмувати ми їх відсікаємо на підходах", - каже військовий ЗСУ "Кеп".

"Кеп"

Командир британської гармати 105-мм калібру твердить - насолоджуватись весняною погодою на Бахмутському напрямку немає часу. Бійці працюють на легкій аеромобільній десантній гарматі, яка швидко може переїздити з позицій на позицію. Помічник командира Руслан пояснює тонкощі роботи з британською технікою.

"Нею легко користуватися, навіть номер обслуги може зарядити і допомогти навідникові, якщо потрібно", - каже "Ірокез", помічник командира бригади.

Артилеристи прикривають оборонців з 80-ї бригади, які утримують ділянку фронту поблизу Кліщіївки. Навідник Роман у війську два роки, в мирному житті був барменом. Тепер посилає вибухові коктейльні на ворожі обʼєкти.

Після успішного відпрацювання по окупантам Гармашам доводиться постійно змінювати позиції, аби не стати ціллю для ворожих ударних дронів.

Позиції ЗСУ

Бійці 80-ї окремої десантно штурмової бригади збирають на розвідувальні очі та ударні дрони, аби пильнувати ворога, вишукувати нові цілі для артилеристів та відбивати ворожі атаки біля Кліщівки. Хлопцям вдалося зібрати третю частину від необхідної суми і вони сподіваються на допомогу небайдужих українців.

QR-код для збору на дрони

Нагадаємо, окупанти продовжують наступ на Часів Яр Донецької області та заявляють про просування поблизу Богданівки, однак американські аналітики не спостерігали підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.