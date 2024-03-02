Чому окупанти так прагнуть захопити Часів Яр: комбат "Ахіллес" пояснив причину (відео)

Водночас військовий Юрій Федоренко переконаний, що російським окупантам не вдасться реалізувати такий задум.

Місто Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області – це панівна висота. І якщо ворог окупує цей населений пункт, він зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, навіть до Краматорська зможе дістати.

Про це у проєкті "Спостережний пост" розповів командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко з позивним "Ахіллес", пояснюючи важливість Часового Яру.

"У разі, якщо противник окупує населений пункт Часів Яр, це панівна висота. В результаті цього він зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, навіть до Краматорська. І утворювати потужний плацдарм для подальшої окупації вже інших населених пунктів, починаючи з Костянтинівки", – пояснив Юрій Федоренко.

Водночас військовий переконаний, що російським окупантам не вдасться реалізувати такий задум.

"Чи вдасться противнику найближчим часом реалізувати задум, який перед ним стоїть (повернути втрачені позиції, а також окупувати місто Часів Яр – ред.), за моїм переконанням – ні, цього зробити противнику не вдасться", – резюмував "Ахіллес".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Росіяни знову почали перти! Що твориться під Авдіївкою і чому Часів Яр у небезпеці?".

Нагадаємо, російські окупанти наблизилися до Часового Яру на Донеччині, проте там Сили оборони будують інженерні укріплення, які не дозволять ворогу здійснити "легку прогулянку".

Читайте також: