Чому окупанти тікатимуть з Херсона аж кілька тижнів: експерт описав складнощі "операції"

Зокрема, ЗСУ гатять із HIMARS по тих російських військах, які намагаються втекти з Херсона.

Щоби російські війська повністю відійшли з Херсона на лівий берег Дніпра, потрібно до декількох тижнів, адже це складна операція, яка відбувається на величезних і складних територіях за дощової погоди.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Він прокоментував заяву очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про те, що процес відходу окупантів від Херсона може тривати від кількох днів до тижнів.

"Напевне, аналітики йому (Міллі – ред.) доповіли, що на все це треба десь кілька тижнів, щоби все це угруповання – незалежно від того, скільки там залишилося – 20 тисяч –15... Там складні процеси були: якісь ротації, відведення, в цивільному тікали, в жіночому одязі тікали протягом останніх двох тижнів", – повідомив експерт.

"Чому це не буде одномоментно? Тому що Росія зараз проводить операцію з відходу. Це складна операція, тобто треба вести бої, треба забезпечувати. Тобто є передові частини, які забезпечують бої з українськими частинами, які наступають, а інші намагаються якимось чином перейти через Дніпро. Протягом вчора і протягом ночі наносилися удари по місцях пересування, по місцях дислокації, по командних пунктах, по зосередженнях техніки українськими високоточними засобами. Сьогодні цей процес буде продовжений, при чому ще з більшою інтенсивністю. Це однозначно. Тому що скорочується відстань до Дніпра від українських сил, і очевидно, що окрім HIMARS можна буде застосовувати інші високоточні засоби по тих же переправах. А це створює абсолютно інші вогневі можливості для збройних сил України, щоб знищувати ті сили, які намагаються втекти", – пояснив Самусь.

"Крім того, це величезні території. Це, скажімо так, не 10 кв. км. Це складна територія за географією, зараз погодні умови – зараз дощі і так далі. Це не так легко, не так швидко", – додав експерт.

Ситуація на Херсонщині

Російський міністр оборони Сергій Шойгу 9 листопада публічно і показово наказав своїм військам відійти від Херсона. За оцінками видання Financial Times, усе тому, що там окупантам загрожувало оточення.

Ввечері того ж дня радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що загарбники справді відходять по всьому периметру на правому березі Херсонщини, проте ступінь цього відходу ще вивчається.

Арестович також прогнозує, що ЗСУ звільнять сам Херсон найближчим часом.

Водночас у Генштабі ЗСУ поки не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про втечу окупантів з Херсона. Проте повідомили, що контрнаступ українських військ там триває.

В ОК "Південь" кажуть, що росіяни на Херсонщині переміщують свої озброєння і техніку, проте частина військ противника досі перебуває на правому березі.

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