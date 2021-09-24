Чому "олігархічні групи" у ВР підтримали закон про олігархів: пояснення міністра юстиції

Чому "олігархічні групи" у ВР підтримали закон про олігархів: пояснення міністра юстиції

Малюська запевнив, що голосів у монобільшості було достатньо, аби ухвалити цей закон і без такої підтримки.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому деякі так звані "олігархічні групи" у парламенті підтримали президентський закон про олігархів.

Про це очільник Мін’юсту сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

"Щодо голосування олігархічними групами, є старе правило, яке працює у політиці і поза політикою: якщо не можеш зупинити, треба очолити. Очолити поки що не вдається, тому вони синхронно натискають на кнопки там, де в цьому потреби немає", — сказав міністр.

Малюська запевнив, що голосів у монобільшості було достатньо, аби ухвалити цей закон і без такої підтримки.

"Це коротке пояснення, що трапилося з олігархічними групами, які зараз намагаються сказати, що "ми янголятка". Хтось телепередачі створює про деолігархізацію і як ми будемо боротися з олігархами на своєму каналі, власник якого ризикує потрапити в реєстр. Люди роблять вигляд, що "я не я, хата не моя — я скраю", — зазначив очільник Мін’юсту.

Раніше Деним Малюська пояснив, чому закон про олігархів введуть у дію аж через пів року.

Нагадаємо, що депутати ухвалили закон президента Зеленського про деолігархізацію. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом України.

Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

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