Чому Patriot майже досконала зброя, а критика Путіна цих систем - недостовірна: експерт відповів

Остання модифікація система Patriot – це можливість ЗРК збивати крилаті і балістичні ракети, каже експерт.

Система протиповітряної оборони Patriot, розроблена у США, вважається зброєю, однією з найбліш досконалих. А критика президента РФ Володимира Путні цих систем – не відповідає дійсності.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Система Patriot, попри усю критику, яку висловлював кремлівський дід Путін, про те, що це застаріла зброя і вона поступається С-300, це – не відповідає дійсності", - саказав експерт.

За його словами, система Patriot проходить постійні модифікації.

"Остання модифікація система Patriot – це можливість ЗРК збивати крилаті і балістичні ракети. Якщо раніше вони підривалися поблизу ракети, то наразі йдеться про безпосереднє ураження", - сказав він.

Також він зазначив, що Patriot вважається зброєю, однією з найбліш досконалих.

"Чому? Бо факт постачання Україні. До цього часу ми були безпорадні перед загрозою ударів балістичними ракетами. Коли постала тема можливості постачання з Ірану балістичних ракет, дальністю ураження 300-800 км, то Сполучені Штати відповідно ухвалили рішення щодо передачі систем Patriot", - пояснив Снєгирьов.

В середу, 21 грудня, президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot.

Експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

До слова, раніше Путін погрожував знищити систему Patriot.

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