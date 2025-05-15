Що стане для Трампа переламним моментом щодо Росії: експерт дав відповідь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Переламний момент для президента США Дональда Трампа щодо Росії — не в Україні, а у зв’язці Пекін-Москва.

Про це заявив Олександр Краєв, експерт «Української призми», викладач Києво-Могилянської Академії в ефірі ТСН.ua.

«В плані переламних моментів, дляТрампа їх було вже вдосталь. І вже мало наступити зовсім інше розуміння. Але водночас ми вже шість разів бачили абсолютну зміну риторики по Україні, від того, що ще в липні 23-го року ми були, цитата: „Корумпованою ямою на кшталт Афганістану, з якою не треба мати справи“, потім після зустрічі з Зеленським ми вже були сталевими людьми, які захищають Європу і демократію, потім після 20 січня ми побачили дуже багато різних повідомлень, тому насправді з Трампом визначати конкретний момент дуже важко. Трамп — це людина-наратив багато в чому», — сказав експерт.

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Проте Олександр Краєв зазначив, що додав би тут ще одну площину, яку треба враховувати.

«Нам досі до кінця не зрозуміло, як він (Трамп — ред.) пов’язує Росію і Китай, а точніше, який він вибудовує план, певну стратегію щодо нової осі зла. Багато хто в оточенні Трампа вважає, що треба відривати Росію від Китаю. Проте, так чи інакше, якесь балансування Китаю і Росії має відбуватися. Показові були заяви Трампа ще перед інавгурацією. В той же день, коли Сі Цзиньпінь був запрошений на інавгурацію, Трамп заявляв, що взагалі-то нам з європейцями, цитата, треба подумати про нові санкції щодо Китаю через його позицію по Росії. Тобто, там є розуміння чіткого взаємозв’язку Пекіна і Москви і залежності прямої агресії Російської Федерації проти демократичного світу і підтримки Китайської Народної Республіки. Недарма на фоні, називаємо це, успішних переговорів торгівельних стосовно митних і тарифних обмежень, Китай почав змінювати власну риторику», — каже він.

Тому, на думку експерта, переламним моментом буде той, коли для Трампа питання взаємозв’язку Росії і Китаю не буде вирішуватися спробами поступок щодо Росії, за рахунок України.

«Так, мовляв, давайте переконаємо Путіна, що ми кращі партнери, ніж Китай. А коли це почне здійснюватися через „давайте натиснемо на Китай, або створимо Китаю такі умови, коли підтримка Росії стане менш вигідним варіантом“. Для цього є економічна база. 45% товарообміну Китаю — це ЄС і США. І ми бачимо паралельно, що криза, яку створив Трамп тарифними війнами, Трампом вже вирішується. З іншої сторони, трохи в українську медіа непомітно пройшла новина про те, що ЄС з Китаєм почали розмову про зняття взаємних тарифів, не трампівських, а власних. І що деякі дуже активні голоси в Китаї почали говорити про те, що, мовляв, а давайте думати взагалі про напрямок на зону вільної торгівлі з ЄС. Звісно, це, мені здається, рожеві мрії, але ми бачимо зміну стану до Китаю. Ми бачимо, що поїздки європейських лідерів до Китаю стали, ну, просто постійними відрядженнями», — каже експерт.

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Краєв зазначив, що зараз ми бачимо зміну риторики Трампа.

«Звісно, трампівська торгівельна політика, вона повернеться на коло агресивності до Китаю. Це те, що, знову ж таки, він обіцяє, на чому він будував свою програму. Ну, вибачте, його історія про те, що ми нову висадку на місяць профінансуємо китайськими тарифами… Проте, він повернеться до жорсткої позиції щодо Китаю. І нам важливо стежити саме за цим напрямком. Тобто, в той момент, коли ми побачимо й усвідомимо, що для Трампа зв’язок Пекін-Москва виявляється і бачиться як нерозривний, і що саме в Пекіні він побачить рішення питань з Москвою, мені здається, оце буде переламний момент», — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила, що переговори у Туреччині — поворотний момент для президента США Дональда Трампа, за яким мають бути санкції проти Росії.