Чому під час відключення світла падає швидкість Інтернету та чи буде під час блекауту зв'язок: дані операторів

В "Укрспецзв'язку" ще на початку літа зобов'язали операторів стільникового зв'язку забезпечувати щонайменше 10 годин безперебійної якісної мережі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Чому виникають проблеми з системою оповіщення

Під час відключення світла не завжди чути сигнал оповіщення, а від того, почуємо ми тривогу чи ні, вчасно чи з запізненням, може залежати і наше життя.

"За системи оповіщення на регіональному рівні відповідають обласні державні адміністрації. Якщо говорити про відключення, то як Києві, так і в інших областях є територіальна система оповіщення, вона працює, і коли нема світла. Зараз на них ставляться додаткові джерела живлення", - каже рятувальник.

Система оповіщення

Щоправда, люди все ж скаржаться, що разом зі світлом часто зникає і система оповіщення. Модернізація триває, але не так швидко, як того хотілося б, роз'яснюють у КМДА. У столиці - 158 гучномовців. Їх встановили ще в 50-х роках минулого століття, і лише десять відсотків з них реконструйовані.

Укриття під час повітряної тривоги

Чи буде під час відключення світла мобільний Інтернет

Якщо системи сповіщення не працюють, поліція або рятувальники змушені їздити вулицями з гучномовцями і попереджати про повітряну тривогу. Але простіше дізнатися про небезпеку з мобільних додатків. Та коли немає світла, швидкість Інтернету часто падає до мінімуму.

"Коли відключають електрику, то це для нас так само форс-мажор, як і для інших споживачів електроструму. Щоб вийти з цієї ситуації, кожна станція має свої комплектації, батареї, але вони мають певний запас цього заряду, десь на 4-6 годин роботи", - каже керівниця PR-служби компанії "Vodafone-Україна" Вікторія Рубан.

Гальмують Мережу і самі користувачі, каже представниця мобільного оператора.

"Ми одразу бачимо стрибок втричі-вчетверо, підвищення навантаження на Мережу, зростає трафік. Вимикають світло - люди переходять на мобільний інтернет", - каже Вікторія Рубан.

Тож не варто дивитися фільми, завантажувати великі файли і користуватися тік-током. Бо ця соцмережа - найзатратніша в мегабайтах.

"Де можна, ми встановлюємо дизель-генератори. Але там, де великі міста, і наші станції, які переважно на горищах, дахах, і туди просто фізично не можна затягнути дизель-генератор навіть через пожежну безпеку. Ми не припиняємо робити вс, що можемо. Ці ж акумуляторні батареї - ми їх замінили, замінили на всіх базових станціях, вони вже більш потужні, більш ємні", - каже Вікторія Рубан.

Але навіть їх часом може не вистачати на ті щонайменше 10 годин безперебійної роботи, які вимагає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Водночас у Мінцифри обіцяють сприяти мобільним операторам, щоб держава і бізнес змогли спільно забезпечити належну роботу зв'язку та Інтернету.

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