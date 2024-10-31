Чому почалась війна Росії проти України: Берлінська назвала уроки, які українці так і не вивчили

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що українці так і не вивчили важливих уроків історії щодо стосунків з Росією.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

"Перший пункт - це прийняти реальність. Вивчити ті уроки, які ми не вивчили: ми забули уроки часів Богдана Хмельницього, "розстріляного відродження", дисидентів, які гнили по тюрмах, Шевченка, якому не дозволяли писати українською. Росія - це ворог, довічний ворог, росіяни завжди намагатимуться нас перетворити на рабів. Наше існування підважує їхнє існування", - сказала вона.

Марія Берлінська зазначила, що замість того, щоб це пам'ятати, Україна підписувала з РФ домовленості про дружбу та передавала ядерну зброю, винищувачі та ракети, якими окупанти нині обстрілюють нас.

"Друге. У 2014 війна на Донбасі з часом стала чужою. Ми приїжджали до Києва з-під Донецька, а тут були концерти російської попси, люди обирали у парламент проросійські партії. Було невелике коло людей, які говорили, що повномасштабне вторгнення буде, але їм не вірили", - сказала Берлінська.

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Нагадаємо, Марія Берлінська вважає, що Росія у війні проти України йтиме до кінця. Вона наголосила, що українці повинні бути готовими до того, що легко не буде.

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