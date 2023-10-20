"Чому політики не воюють?": хто з відомих українців кинув все і пішов на війну

Серед військовослужбовців насправді набагато більше депутатів міських рад та навіть Верховної, ніж можна припустити. Але ворог не пропускає можливість зайвий раз поколотити українцями та розігнати “зраду”.

На питання: хто з чиновників, відомих акторів, співаків та художників пішли на фронт, відповіли журналісти ексклюзиву TSN.UA.

Хто з депутатів пішов на фронт

Серед чинних депутатів ради до лав ЗСУ з перших днів війни пішли такі нардепи як: Роман Костенко, він же секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, військовий досвід парламентар має з 2014 року, служив у зоні АТО і входить до числа "кіборгів" — захисників Донецького аеропорту.

Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки.

Його колега Роман Лозинський крім політичної діяльності є матросом Сил спеціальних операцій ЗСУ, тож теж із перших днів пішов на фронт.

До Збройних Сил України доєднався і Сергій Рудик, у 2014 році був волонтером, у 2022 році костюм теж замінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався, що ще у 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким, у разі війни, зобов’язувався прибути до територіального центру комплектування, тож після голосування в Раді поїхав до Печерського військкомату.

У перші місяці повномасштабної війни деякі політики, як от нардеп Володимир В’ятрович і колишній голова парламенту Андрій Парубій долучалися до оборони столиці у лавах ТрО.

Є серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка. Це народна депутатка Людмила Буймістер. На її думку взагалі-то кожен військовозобовʼязаний чоловік і жінка мають вміти захищати себе, свою сімʼю та країну.

Більше серед нардепок тих, хто на війні втратили коханих людей. Біда торкнулася родини Ольги Стефанишиної: на Чернігівщині, рятуючи людей, від ворожого снаряду загинув чоловік Богдан, учасник Територіальної оборони.

Серед депутатів є й волонтери

Серед інших жінок у раді, є такі, що активно волонтерять, як-от наприклад Яна Зінкевич. Вона створила батальйон парамедиків "Госпітальєри", який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових.

Ще більше імен можна назвати серед депутатів місцевих та обласних рад, які пішли на фронт.

Серед них було багато ветеранів АТО/ООС, тож від 24 лютого вони знову стали у стрій, а є й такі, що заради служби навіть склали депутатський мандат. Серед них теж, на жаль, є і загиблі. Зокрема, наприкінці 2022 року Рух ЧЕСНО зробив дослідження і з’ясував скільки депутатів від якої фракції приєдналися до лав ЗСУ і у якому місті таких найбільше.

За кількістю депутатів найбільше на фронті від “Слуги Народа”, бо їх більше, але саме у відсотковому співвідношенні до першої трійки входять партії:

“Свобода”,

“Голос” і “Пропозиція”

І найбільше втрат у "Свободи", пояснюють це тим, що комбатантське об'єднання служить на найважчих напрямках. Станом на кінець 2022 року в партії налічувалося 5 загиблих.

"Якщо ж говорити про відомих політиків із місцевих рад, то ви точно знаєте: від 2016 року і нині службу у лавах ЗСУ несе депутатка Київради 9-го скликання Аліна Михайлова. У 2017 році вона познайомилась з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом – першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. У пари зав’язалися стосунки, а після повномасштабного вторгнення вони пішли на службу разом, але 7 березня 2023 року Да Вінчі, який на війні з 18 років, загинув в бою під Бахмутом", – розповідає журналістка Вікторія Гнатюк.

Рух Чесно зробив дослідження і з’ясував скільки депутатів від якої фракції приєдналися до лав ЗСУ

На війну пішли й колишні посадовці

У лавах ЗСУ служать не лише чинні, а й колишні депутати й інші посадовці. Служив на рівні з іншими у найгарячіших точках і колишній голова МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко, влітку чоловік повідомив, що тепер перекваліфіковується у волонтера, оскільки ВЛК діагностувала інвалідність і виконувати складні бойові завдання він вже не може.

Плюси та мінуси служби депутатів

Не обходиться звісно й без тих, хто від мобілізації ухиляється. Водночас в Україні не скасовано “бронь” для народних депутатів, продовжують і ухвалюватися закони, через які все більше чоловіків підпадають під мобілізацію. Тож палка з двох кінців. З одного - це негативно впливає на моральний дух українців, з іншого, не слід забувати, що рішення у Верховній Раді не можуть ухвалюватися без необхідного кворуму. А часто ці рішення пов’язані і з підтримкою Збройних Сил України.

Чи воюють діти чиновників?

Про дітей чиновників відомо значно менше. Раніше всі обговорювали синів секретаря РНБО Олексія Данілова. Мовляв, батько відправив їх за кордон до початку війни. Але Данілов не змовчав і прокоментував чутки щодо виїзду синів з України під час війни й заявив, що обидва сини служать в армії. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є, і чим займаються. Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Маямі. У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу", — сказав Данілов.

Водночас нардепи кажуть, що є двоє колег у Раді, чиї діти воюють. Прізвища не розголошуються. Однак російська пропаганда не нехтує грою на емоціях українців й регулярно закидає в інфопростір наратив, накшталт: “а де діти депутатів” й чому вони не йдуть на фронт. Та й ці маніпуляції можна розвіяти, якщо згадати, що народним депутатам України в середньому приблизно 41 рік, тож не так і багато з них мають дітей, які підпадають під мобілізацію. Про це раніше заявляв і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Мабуть тому, що у нас молодий склад Верховної Ради. У когось ще просто немає дітей, у когось вони маленькі. Що стосується старшого покоління, мені про такі випадки невідомо", — казав він.

Зірки, які стали військовослужбовцями

Свою успішну кар’єру на зброю від початку повномасштабної війни замінили відомі українські актори та співаки.

Як-от наприклад актор Максим Девізоров, відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", він нині служить у Збройних силах України. Артист перебував на Донеччині.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом із учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони України і виконував завдання в Ірпені і Бучі. Згодом він повернувся до мирного життя і нині гастролює з благодійними турами на підтримку України.

Лідер українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк записався до лав Вінницької тероборони. За свої заслуги перед містом співак має звання "Почесного громадянина Вінниці".

Тамерлан з дуету TamerlanAlena перебував у найгарячіших точках Київської області – разом з армією відбивав військову колону окупантів і здійснював евакуацію населення. Тепер він воює на інших напрямках.

На захист став і Коля Сєрга, у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади, також заснував “Культурний Десант” і разом з іншими співаками, у тому числі, цивільними їздить по позиціях, аби підтримувати бойових дух бійців музикою.

Сашко Положинський Фото: РБК-Україна

До ЗСУ пішов і колишній лідер українського гурту "Тартак" Сашко Положинський. Артисту нині 50 років, він із побратимами навіть потрапляв у напівоточення ворога.

А лідера гурту O.Trovald Женю Галича у перші дні війни до ЗСУ не брали, але за кілька місяців він туди таки потрапив, оскільки є офіцером ЗСУ.

І перераховувати можна довго, ви точно знаєте акторів Гаріка Бірчу, Ахтема Сеїтаблаєва та Олексія Тритенка, або Андрія Федінчика, чи ще співаків Андрія Хливнюка, репера Ярмака чи фронтмена гурту ТНМК Фагота, режисера Олега Сенцова.

Козловський повідомив про зміни Фото: архів ТСН

Не став ухилятися від мобілізації також Віталій Козловський, йому повістка прийшла в червні цього року. Співак пройшов військову підготовку, в середині липня склав присягу, після чого вирушив на фронт. А днями повідомив, що на нього чекають зміни. До слова, артист більше не служить у Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж", а от де буде далі, подробицями обіцяє поділитися згодом.

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар також вступив до лав Збройних сил України, взяв до рук зброю, аби пришвидшити перемогу над окупантами.

Відомий телеведучий і актор Геннадій Попенко Фото: архів ТСН

Також поповнили лави ЗСУ відомий телеведучий і актор Геннадій Попенко, а також телеведучий Даніель Салем, він пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни, служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони.

Як зазначав сам ведучий, він їздить на передову з розвідкою. На війні зі зброєю в руках захищає Україну і чоловік відомої української художниці Євгенії Гапчинської, Дмитро Гапчинський.

Ще на початку повномасштабної війни до лав ЗСУ пішов і чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв, він уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, також брав участь у боротьбі за Ірпінь.

На фронті і чоловік ведучої сніданок-вихідний Валентини Хамайко, відомий банкір і бізнесмен Андрій Оністрат. На війну він пішов разом зі старшим сином, 21-річним Остапом, на жаль, 4 червня 2023 року хлопець загинув, не доживши до свого дня народження місяць.

Трагедія трапилася під Вугледаром. Остав був оператором відділення ударних БПЛА.

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір нечасто ділиться своїми родинними переживаннями в соцмережах, хоча що таке чоловік Ігор на війні, знає ще від часів АТО. Барбір від початку повномасштабної війни живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка.

І тут хочемо наголосити: це не кінцевий список, насправді, акторів, співаків та інших відомих людей обрали поставити свою кар’єру на паузу та стати на захист Батьківщини.

Тож як показує практика, рішення йти до армії чи ні, залежить зовсім не від статусу, а від позиції та поклику.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:⚡ "А чому політики не воюють?!" Імена відомих українців, які кинули все і пішли на війну

Нагадаємо, днями лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який від початку війни пішов боронити Україну від окупантів, висловився про своїх колег на передовій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.