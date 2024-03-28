Чому Польща не збила російську ракету над своєю територією — відповідь європарламентарки

Представниця Польщі в Європарламенті прокоментувала інцидент з російською ракетою, яка під час одної з атак увійшла до повітряного простору країни-члена НАТО.

Депутатка Європарламенту від Польщі Ружа Тун унд Гогенштайн заявила, що рішення Польщі не збивати російську ракету у своєму повітряному просторі було свідомим, адже це могло спричинити додаткові пошкодження та загрозу для населення країни.

Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це завжди небезпека збивати (ці ракети – ред.). Бо ракета зайшла на дуже короткий час у повітряний простір Польщі. Її були готові збити. Але ми також можемо спровокувати пошкодження, коли вона впаде. І ми не знаємо, де вона впаде, бо це може бути там, де проживає населення Польщі. Тому її дуже свідомо не збили", - сказала Ружа Тун унд Гогенштайн.

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За її словами, польські військові уважно стежили за траєкторією ракети та були готові збити її у разі необхідності. Однак, враховуючи, що ракета перебувала в повітряному просторі Польщі лише 39 секунд, було ухвалене рішення утриматися від цього.

"Я вважаю, що НАТО відреагувало дуже сильно. Альянс проінформував дуже чітко, що вони захищатимуть (свою територію – ред.). Також польське суспільство було проінформоване, що існує велика різниця з попереднім урядом (мається на увазі партію Право і справедливість, яка була при владі в Польщі 8 років до парламентських виборів у Польщі минулої осені – ред.). І вони просигналізували дуже чітко, що вони готові. Тому, я сподіваюся, що це не була провокація", - сказала Ружа Тун унд Гогенштайн.

Інцидент з російською ракетою в повітряному просторі Польщі

Вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Після цього ворожа ціль повернулася в повітряний простір України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував ситуацію і заявив, що польська авіація могла б збити ціль за умови, що вона залетіла б углиб країни. А у Збройних силах Польщі заявили, що не збивали ракету, бо вона "усе одно поверталася до України".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент з російською ракетою в Польщі та аналогічними випадками, які траплялися за 2 роки повномасштабної війни.

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