Чому ППО збиває "Шахеди" та ракети над містами: Жданов доступно пояснив

Військовий експерт розповів, чому не збивають дрони та ракети далі від міст.

Українські Сили протиповітряної оборони змушені збивати "Шахеди" та ракети над містами. Через це уламки від них однаково падають на місто.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua доступно пояснив, чому це наразі неможливо робити в передмісті, щоб убезпечити мешканців, та що потрібно, щоб краще захистити міста.

За його словами, найефективніше з БпЛА борються тактичні засоби близького радіусу дії.

“Наприклад, якщо брати Gepard, то в нього чотири кілометри праворуч, чотири кілометри ліворуч — вісім кілометрів. На 30% треба перекрити його сусіднім Gepard, щоб ефективність була найбільшою. Тобто поставити, де один. Це буде вже не вісім кілометрів відстань між Gepard, а десь шість. І тепер уявіть собі Одесу, Дніпро чи Київ. Щоб створити суцільне кільце на відстані 10-15 кілометрів від міста, який це радіус? І скільки треба установок, щоб зробити це щільне кільце? Це неймовірна кількість. От у цьому і проблема”, — пояснив військовий експерт.

На сьогодні ми не можемо створити таку кільцеву і глибоко ешелоновану оборону з різних типів засобів навколо наших міст. Олег Жданов каже, що єдиний спосіб посилити захист українських міст від російських “Шахедів” — просити засоби ППО у наших партнерів.

“Зараз кількість систем ППО дозволяє нам вести лише обʼєктовий захист. Це означає, що Gepard ставлять на обʼєкті. І він намагається збити все, що летить на нього, в радіусі чотирьох кілометрів. Відповідно уламки продовжують летіти. Так, вони вже збиті з курсу, частково відхилені від розрахункової точки цілі, але вони летять у бік цієї цілі. І тому вони падають або безпосередньо на об’єкт, або поряд із ним. Тому ми змушені збивати саме над містами”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, в Україні борються з “Шахедами” всім, чим можна, починаючи від станкових кулеметів — це мобільні групи з прожекторами.

“Закінчуючи, коли критична ситуація і “Шахеди” прориваються, то тоді ми застосовуємо навіть такі засоби, як IRIS-T або NASAMS. Ми змушені витрачати дорогущі ракети, щоб не допустити влучання в обʼєкти. Якщо вони є. А так усе, що летить, все пускаємо”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, українські засоби ППО почали збивати менше російських “Шахедів”, якими держава-агресорка атакує об’єкти на території України: аналітики назвали причину.

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