Чому прийшли мобілізовувати гостей "Океана Ельзи": нові подробиці гучного рейду ТЦК

Стали відомі нові подробиці масового рейду ТЦК та поліції, який відбувся ввечері у п’ятницю, 11 жовтня, біля київського Палацу спорта після концерту "Океана Ельзи".

Як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей концерт "Океану Ельзи" присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які було продано.

На офіційному сайті "Океана Ельзи" зазначено, що діяльність музикантів також спрямована на підтримку ЗСУ.

Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка по охороні громадського порядку біля Палацу спорта надійшла "зверху".

"Вказівка про проведення цього рейду прийшла "зверху". В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії військового стану поліція має повноваження не тільки перевіряти в тому числі наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, але й приймати участь у рейдах, які проводять ТЦК. Тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Поміж нами, силовиками, цей рейд називався "рейдом на мажорів", які підспівували "Я не здамся без бою" в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах. Документи були перевірені близько у 50 чоловіків. 12 було затримані та доставлені для з’ясування обставин. Є і такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють осіб, які розшукуються через скоєння кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих таких не було", - повідомило ТСН.ua поінформоване джерело.

До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високою долею вірогідності йшла не від керівництва поліції, а, скоріш за все, саме від військових, на яких покладені функції мобілізації.

"Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов’язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів та які не перебувають через це у розшуку МВС, по великому рахунку не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладені під час дії військового стану", - розповіли нам джерела серед правоохоронців.

За їхніми даними, не виключено, що такі рейди в громадських місцях продовжаться.

В той же час на сайті безкоштовних оголошень з’явились об’яви, автори яких продають зі знижками придбані для себе квитки.

Вартість квитків "з рук" коливається від декількох сотень до 2 тисяч. Як проаналізував ТСН.ua, продавці в середньому готові "скинути" біля 400 гривень за квиток. Більшість таких об’яв з’явились вночі та сьогодні вранці, після того, як з’явились новини про масовий рейд ТЦК і поліції. Один з продавців, який намагається продати 2 квитка по 499 грн. за кожний, написав в коментарі до свого оголошення: "Немає бажання йти".

Вакарчук відреагував

Також на рейд ТЦК відреагував і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

ТСН.ua спитав у Вакарчука про те, якої він думки про ці події.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюсь, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", - відповів ТСН.ua Святослав Вакарчук.

Завітали в ресторани та клуби

В соцмережах тим часом з'явилось багато дописів очевидців про те, що працівники ТЦК здійснили подібні рейди в ресторанах, клубах та інших розважальних закладах не тільки столиці, а й у Білій Церкві (Київська область), Львові, Харкові, Дніпрі та Хмельницькому.

Раніше повідомлялось про те, що ТЦК провели рейди по клубах у різних містах.

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