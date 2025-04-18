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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чому Путін хоче продовжувати війну: експерт назвав "український страх" диктатора і небезпечну дату

Генерал-лейтенант пояснив, чому РФ затягує припинення ведення бойових дій.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Путін та війна в Україні

Путін розуміє лише мову сили / © ТСН.ua

Путін вже понад місяць ігнорує попередні домовленості з американцями щодо перемир’я у війні, яку він розпочав в Україні. Російський диктатор посилює наступальні дії на фронті та ракетний терор українських міст. І складається враження, що для Росії більше вигідна постійна війна, а не мир.

ТСН.ua з’ясовував, чому Путін не хоче перемир’я і прагне воювати — невже, дійсно, це для Росії вигідніше, ніж мир.

Путін боїться України

На думку військового експерта Ігоря Романенка, основна причина того, що Путін продовжує війну у тому, що він бачить велику небезпеку від самого існування самостійної України, яка вже стала прикладом для багатьох народів світу.

«Для російського диктатора — ми інакші, бо у нас демократичний та європейський шлях розвитку. А найбільше його бісить те, що ми не підкоряємося і вже четвертий рік ведемо відчайдушний спротив. Це повністю відрізняється від того суспільства, яке формує диктатор Путін. Він та його країна — це уламок від монголо-татарського ярма, нащадками якого вони є. Це — диктатура, яка замішана на брехні, насиллі та крові. І якщо поруч буде, щось інше, то це підриватиме його правління і йому подібним диктаторам, тому Путін прагне знищити Україну, як державу. І робить це військовим шляхом не шкодуючи жодних ресурсів — ні людських, ні фінансових», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Безкарність породжує агресію

Військовий експерт додає, що завдання знищити Україну, Путін ставив ще на початку війни у 2022 році, і до цього часу він від нього не відмовився, тому що відчуває повну безкарність за свої дії.

«Наші союзники недостатньо тиснуть на Путіна, як економічними, так і дипломатичними важелями. Санкції — це добре, але РФ їх обходить і навіть сподівається на зняття певних обмежень з боку США. Тож поки Путін матиме силу та ресурси для поетапного захоплення України, він буде це реалізовувати. І переговори про зупинення ведення бойових дій, будуть мати якийсь сенс для диктатора, коли ми зможемо зупинити його просування», — зазначає Ігор Романенко.

Що може зупинити Путіна

У бажанні підкорити Україну Путін вже витратив мільярди рублів та отримав загиблими майже мільйон своїх громадян. Але зупинятися, судячи зі всього, не збирається. Хоча для усіх нормальних людей у світі — мир краще, ніж війна.

«Для Путіна, на жаль, ні. У нього є певні ресурси, яких йому ще вистачить для ведення війни на деякий час. І він вважає, що у нього є позитивна динаміка в реалізації цього плану. А головне, Путін не бачить суттєвого спротиву його діям у світі, окрім України. Всі інші — спостерігають. Тому він буде реалізовувати свої плани, допоки ми його не зупинимо. Тільки після цього можливий перехід до розмов про перемир’я. Путін розуміє лише мову сили. Він добре це засвоїв в підворіттях Санкт-Петербургу, а потім у кабінетах КДБ. Лише значно більша сила зможе змінити його погляди і зупинити», — зазначає військовий експерт.

Ядерний шантаж

Існує думка, що зупинити Путіна можуть ракетні удари по Москві. Принаймні, це змусить росіян добряче замислитись, що війна «не десь там», а біля сусіднього будинку чи поруч зі станцією метро. І вони вимагатимуть від Путіна зупинити війну.

«Можливо, це й допоможе його зупинити. Але треба враховувати потенціал наших можливостей на поточний час. Він у нас, на жаль, не значний. Окрім того, Путін формулює перед американцями підхід пов’язаний з тим, мовляв, якщо подібні удари матимуть місце, то він застосує тактичну ядерну зброю. Американці цього дуже бояться і тому всіляко смикають за рукав Україну, щоб подібного не сталося», — підкреслює Ігор Романенко.

Загроза ракетних ударів та любов до дат

Експерт додає, що наявність ядерної кнопки дозволяє Путіну поводитися зухвало перед усім світом. Саме тому він дозволяє собі гратися в обіцянки-цяцянки з американським президентом та не припиняє ракетного терору щодо України. І за прогнозами аналітиків, загроза завдавання ударів балістикою лише зростатиме у найближчі тижні.

«Путін — поведений на датах. Так вже людину виховали в КДБ. При чому, як до дат, які любить святкувати його «глибинний народ» — 9 травня, день Росії, так і до інших, зокрема релігійних. 20 квітня — Великдень. Гадаю, що Путін саме у ці дні може проявити свою потугу у вигляді ракетного удару, щоб ще більш переконливо тиснути на Україну. Нам не потрібно панікувати, а бути до цього готовими і дотримуватися правил безпеки. Грубо кажучи, серед різних можливих варіантів — готуватися до найгіршого, враховуючи усі наміри Путіна», — зазначає Ігор Романенко.

Дедлайни для перемир’я

До цього експерт додає, що саме 20 квітня було одним з озвучених дедлайнів припинення ведення бойових дій, який намагалися реалізувати американці.

«Представники США вже зрозуміли, що ця дата не спрацює. Тому наступним дедлайном можуть стати 1 чи 9 травня. 1 травня — 100 днів правління Дональда Трампа, а 9 травня — парад у Москві, який готують пропагандисти Путіна. Ці дати ще залишаються актуальними, коли ще можна перейти до зупинення бойових дій. Підкреслюю, що це лише шанс, а не стовідсотковий підхід. Якщо Путін відчує, до цих дат, що він більше буде програвати, ніж вигравати — він буде зупинятися для розмов про перемир’я, а якщо не відчує, то може у відповідь впливати ракетними ударами. Але більша небезпека існує до та після 20 квітня, бо на 1 та 9 травня, ще є шанс на зупинення бойових дій», — підсумовує Ігор Романенко.

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