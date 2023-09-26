Чому Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня — експерт назвав справжню причину

Російський диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ та повернути ініціативу на фронті російським військам. Однак Путін лукавить, адже причиною тут насправді буде дощова погода.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Путін, скоріш за все, запитав у своїх метеорологів, коли почнуться дощі на Донбасі. Йому сказали, що в жовтні. Після цього він поставив задачу Шойгу зупинити наступальні дії, підгадуючи їх під настання дощової погоди, не більше того”, — сказав експерт.

“Немає їм чим зупиняти наступ. Погода дійсно по деяким районам зупинить наш рух. Але ця погода зупинить і російський наступ, де вони хотіли його провести в районі Куп’янська. Саме цей напрямок потрапить під негативний вплив погоди після того, як почнуться дощі”, — зазначив Світан.

“Тому тут можна сказати, що Путін лукавить, ставлячи такого роду задачі, тому що 2 жовтня йому можуть докласти, що кількість атак українських військ зменшилась, Росія їх зупинила. Хоча більше винна в цьому буде Грета Тунберг з її потеплінням і осінніми дощами, ніж якийсь Путін з його наказами”, — резюмував він.

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Як раніше повідомляли в ISW, ЗСУ можуть здійснити значний прорив на півдні, якщо зможуть виконати декілька умов. Більше про це читайте ТУТ.

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