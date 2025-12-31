ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
654
1 хв

Чому Путін не хоче миру: несподіване пояснення

Жданов пояснив, чому найближчим часом нічого нового ані на полі бою, ані в ситуації з обстрілами очікувати не варто.

Карина Бондаренко
Володимир Путін, Олег Жданов

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін не хоче припинення війни, і це дуже легко пояснити.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, саме тому найближчим часом нічого нового ані на полі бою, ані в ситуації з обстрілами очікувати не варто.

«Путін впевнений, що вони наступають по всіх фронтах, йому це доповідають, і ми це бачимо в ефірах федеральних каналів Російської Федерації…. Путін сказав, що навіщо нам зараз зупинятися, якщо ми до кінця весни все "звільнимо" — тобто захоплять Донецьку і Луганську область в повному обсязі. Тому Путіну неможливо зараз зупинитися. Знаєте, можна втягнутися у війну, а от вийти з війни дуже важко. Ви ж розумієте, який складний механізм для припинення вогню. Щоб наказ дійшов до окремого бійця в окопі, і цей боєць цей наказ виконав, а не відкрив огонь і не почалася стрілянина. Так що в цьому сенсі Путіну неможливо зупинитися на сьогодні», — каже Олег Жданов.

654
