Чому Путін ніколи не закінчить війну в Україні: Жданов відповів

У Росії триває повна мілітарізація країни, тому російський диктатор Володимир Путін шукає нову війну.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Де її шукати — на Заході, як це перевірити — робити отакі збройні провокації, як у Польщі під час останньої масованої атаки по Україні, пояснює Жданов.

«Ще один нюанс, чому Росії потрібна нова війна. Вони провели дослідження впливу виведення радянських військ з Афганістану 1989 року на розвал Радянського Союзу. Тоді вийшла одна посилена армія, 50–60 тисяч ми тримали в Афганістані. А ці хлопці дуже сильно вплинули на суспільну думку стосовно того, що війна була загарбницька. Жодного інтернаціонального обов’язку вони там не виконували. Вони намагалися зламати Афганістан і насадити там демократію західного типу в мусульманській країні. І тому в Кремлі чітко розуміють, що якщо 700 тисяч приїдуть з України, а ще з них 200 тисяч „зеків“, половина навіть якщо виживе, то яка криміногенна обстановка буде в Росії і яку суспільну думку вони сформують, коли їх тут називають окупантами? Вони ж це розуміють, як би там пропаганда не казала. І вони приїдуть і розповідатимуть, що вони робили в Україні, як вони вбивали. А що робити з юнармією, яка сьогодні з першого класу бігає з автоматами смугу перешкод? Вони долають із єдиним гаслом — „вбивати хохлів“», — пояснює Олег Жданов.

За словами експерта, саме тому Путіну не вигідно закінчувати війни, зокрема в Україні.

Він також зазначив, що в російських військових колах давно обговорюють сценарії глобальної ескалації:

«2021 року генерал Герасимов у журналі „Красная звєзда“ — це провідне військове видання Росії — написав величезну аналітичну статтю „Третя світова війна нового гібридного типу“. Там усе це описано. Там немає конкретики про країни і території яких країн, але методика її ведення повністю співпадає з тим, що сьогодні коїться навколо нашої війни».

