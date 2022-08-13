Чому Путін проковтнув вибухи у Криму: пояснення Піонтковського

За словами експерта, реакцію Москви на удар по аеродрому в Криму можна вважати репетицією на відступ з Херсона.

Пропаганда Кремля зробила все можливе, аби виключити версію української атаки по військовому аеродрому в Криму.

Про це заявив російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Демострація можливостей української армії знищує путінський міф про "другу армію світу" і "спеоперації", яка йде по плану. Який же це план. Наслідком було звільнення командувача Чорноморським флотом РФ. Путін боїться втратити владу. Насувається перспектива української перемоги. Це несумісно з путінською владою. Історія Росії показує, що авторитарний правитель, який зазнає військової поразки, втрачає і владу. В оточення Путіна питання зараз – звільнення Херсона", – зазначив Піонтковський.

За його словами, реакцію Москви на удар по аеродрому в Криму можна вважати модельною ситуацією, репетицією на майбутнє звільнення Херсона.

"Якщо таку паніку, шок, беззахисність викликала одна атака аеродром, який шок російського суспільства, так і у самому "бункері" викличе звільнення Херсона чи Мелітополя. Я думаю, невипадкова заява українського військово-політичного керівництва про те, що гаряча фаза війни закіниться до зими. Я теж так думаю", – підсумував опозиціонер.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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