Чому Путін розпочав вторгнення саме 24 лютого: пояснення астролога

Також Влад Росс пригадав старе пророцтво, що після смерті Горбачова удача залишить Путіна і він почне все погравати.

Астролог Влад Росс розповів, чому російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення саме 24 лютого.

Про це астролог сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Я сказав, що всі нап'ються 23 лютого (у свято "День захисника вітчизни" в РФ. – Ред.) і в п'яному угарі полізуть у ніч з 23-го на 24 лютого на Україні. Тому що парад планет якраз був близько 2 марта. Я казав, що в цьому році помруть люди, які руйнували СРСР, після чого РФ почне сипатися. Я спрогнозував, що Михайло Горбачов помре. Леонід Кравчук помер, Геннадій Бурбуліс помер (брав участь у підписанні Біловезьких угод із боку РРФСР – Ред.), Шушкевич помер (брав участь у підписанні Біловезьких угод із боку Білорусі – Ред.). Існувало пророцтво, що після смерті Горбачова удача залишить Путіна і він почне все погравати", – розповів Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог Влад Росс розповів про ліквідацію Путіна і припустив, хто може його вбити. Також астролог вважає, що в Україні відбудеться "економічне диво" і наша держава стане "Швейцарією Східної Європи.

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