Чому Путін у ступорі і має зателефонувати Трампу: генерал оцінив шанси на перемир'я у війні

Після перемовин у Саудівській Аравії між Україною та США, знову заговорили про перемир’я у війні. Сторони досягли певних успіхів і зараз світ в очікуванні на відповідь від Путіна щодо можливості оголошення перемир’я на 30 днів.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно перемир’я стане можливим, що може відбуватися після його оголошення та яких кроків слід очікувати від диктатора Путіна.

Чому Трампу та Путіну бракує часу

На думку військового експерта Ігоря Романенка, після перемовин у Саудівській Аравії, ситуація складається так, що Трамп та, передусім, Путін опинилися у цейтноті по часу.

Трампу потрібно досить швидко виходити на якісь реальні результати від переговорів, бо окрім його зухвалих дій, які викликали лише міжнародну хвилю негативу до США, він ще нічого не показав.

А для Путіна все складається так, що йому вже потрібно показувати підсумки у розпочатій ним спеціальній військовій операції та щось конкретне "дарувати" своїй публіці до параду на 9 травня.

"Зустріч у Саудівській Аравії показала, що незважаючи на усі попередні негативні події, українська та американська сторони знайшли оптимальний підхід для того, щоб наблизитися до підписання угоди про рідкісноземельні копалини і, головне, відносно того аби розпочати переговорний етап про зупинення ведення бойових дій. Більше того, питання зводиться не лише до того, як пропонували наші союзники – припинення бойових дій у повітрі та на морі, а про повне перемир’я на 30 днів", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Гра не на користь Путіна

Військовий експерт підкреслює, що такими діями Україна потроху просувається до питання щодо можливого перемир’я. Американці вже погодилися на відновлення постачання техніки, озброєння та боєприпасів для України, а також обіцяють, що будуть забезпечувати нас розвідувальними даними.

"Гадаю, що такий розворот подій, поставив Путіна у ступор, тимчасовий, звісно, бо від початку війни Росія стояла на жорстких та ультимативних підходах, тож так просто вони від цього не відмовляться. Тим більше, що американці дали чітко зрозуміти, що все ж підтримують Україну, що для нас є дуже важливим моментом. Окрім того, США мають намір вводити проти Росії додаткові санкції, якщо виявиться, що Путін блефував з Трампом щодо бажання миру", – каже Ігор Романенко.

Обмін повітряними ударами

Експерт вказує на останні обміни масованими повітряними ударами між Росією та Україною, які відбулися напередодні перемовин у Саудівській Аравії.

"Росіяни першими здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні. А у відповідь, фактично вперше, отримали масований повітряний удар дронами від Сил оборони України. Причому, якщо росіяни самі заявляють, що збили 337 українських безпілотників, то це означає, що їх було вдвічі більше застосовано, аби така їх кількість туди долетіла. До речі, наші дрони били у першу чергу по військових об’єктах у Москві та області, а також долетіли до Санкт-Петербургу. Тож тут спрацював та був чітко продемонстрований військово-політичний фактор, як нагадування, що у гру з повітряними атаками можна грати удвох. Це теж дуже важливо", – підкреслює генерал-лейтенант.

Коли очікувати на рішення від Путіна

Експерт зауважує, що всі ці події вимагають від Путіна певного аналізу для того, щоб щось казати про можливість подальших перемовин.

"Путін – старий гравець і щоб робити якісь заяви, йому не вистачає інформації від американців. Звісно, що певні домовленості вже було досягнуто на етапі перемовин між росіянами та американцями у Стамбулі, але ситуація розвивається дуже стрімко, тому після етапу перемовини між українцями та американцями у Саудівській Аравії, Путіну для прийняття рішення, потрібно уточнити все з Трампом. Ймовірно, що вони це зроблять під час телефонній розмові у цю п’ятницю. Тому, якихось вагомих заяв від РФ варто очікувати після цієї розмови", – зазначає Ігор Романенко.

Що буде після оголошення перемир’я

Ми поцікавилися у експерта: якщо завдяки роботі дипломатів, перемир’я у війні буде досягнуто, то чого слід очікувати після нього, адже перемир’я – це не мир, а лише пауза у війні.

"Гадаю, про це зарано говорити. Спочатку нам потрібно дійти до перемир’я. Те що буде після нього залежить від того, на яких умовах буде забезпечене це перемир’я. Тут варто розуміти, що перемир’я кожна зі сторін буде використовувати у своїх інтересах, а тоді вже буде формуватися наступний етап "після перемир’я". Зараз потрібно йти послідовно, і досягнути виходу на припинення ведення бойових дій. Українській стороні його потрібно буде ефективно опрацювати, а уже потім буде формуватися все "після нього", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що буде після перемир'я в Україні: експерт назвав сценарій подій і попередив про "сюрприз".

Саудівська Аравія на вухах! Переговори України та США вийшли на новий рівень

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