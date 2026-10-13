Чому Путін з Трампом хочуть дотиснути Україну: генерал попередив про найгірший варіант і де шукати виходу

Чому союзники не надали інформацію про пуски балістики по Києву / © ТСН

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Україна не отримала попередження від західних партнерів про удар балістичними ракетами з боку Росії 12 жовтня. Про це повідомив у своїй заяві президент України. За його словами, перед атакою по Києву Україна не отримала розвідувальних даних від союзників, які зазвичай допомагають своєчасно реагувати на такі загрози. Як результат, п’ять ракет влучили по цивільній інфраструктурі столиці.

ТСН.ua з’ясовував, чи означає це, що подібні ситуації повторюватимуться, особливо на тлі останніх заяв з боку президента США. Тим паче, що Україна до цього чітко дотримувалася умов щодо припинення атак на енергооб’єкти, оголошених американською стороною, хоча Росія продовжує завдавати ударів і не демонструє бажання зупинити повітряний терор.

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Тривожна тенденція для протиповітряної оборони

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, відсутність попередження про удар балістикою з Брянської області вказує на тривожну тенденцію, адже подібну інформацію Україна зазвичай отримувала переважно від США, які мають технічні можливості фіксувати такі пуски та завчасно попереджати українських військових, що дозволяє вживати заходів протидії та рятувати життя цивільних громадян.

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«Ймовірно, що Трамп разом із Путіним хочуть нас дотиснути. П’ять балістичних ракет, які долетіли до Києва, вказують на те, що дещо в цьому сенсі їм вдалося, на жаль. Як таке могло статися? Розвідувальні данні про старти балістики з території Росії нам можуть надавати лише американці. А отримувати інформацію, що балістика вже летить, а тим більше, зазначалося, що це була ракета С-400 — це найгірший для нас варіант», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт додає, що С-400 — це зенітна ракета, яка летить по настильній траєкторії. Виявити її, на відміну від класичної балістики, для українських засобів дуже проблематично. Подібні випадки в Києві вже траплялися, коли вибух лунав раніше за сигнал повітряної тривоги.

«Тому я не можу точно сказати, надавали чи ні американці інформацію про балістику цього разу. Наразі кажуть, що надходження розвідданих ми отримуватимемо, як і раніше. Але знаючи Трампа і його команду, можна припустити, що таке припинення може статися, і цей варіант я б не радив виключати. Цілком ймовірно, що пуски балістики ми не помітили, бо у нас таких можливостей немає, а той, хто раніше таку інформацію давав, нас не поінформував», — каже він.

Чим загрожує зупинка розвідданих від союзників

Генерал-лейтенант пояснює наслідки можливого припинення передавання розвідувальних даних з боку США.

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«Україна не зможе ефективно й точно завдавати ударів далекобійними засобами по цілях противника на території РФ. І це проблема. Також відсутність розвідувальних даних може суттєво погіршити наші спроможності в захисті неба. Ми будемо все пропускати. От скільки Путін пустить балістики, стільки й прилетить. На жаль, такі невтішні справи», — каже він.

«Грати по-трампівськи»: як діяти Україні

Щоб мінімізувати загрози, Ігор Романенко радить застосовувати гнучкішу дипломатичну тактику: «грати гру по-трампівськи» і подекуди вмикати дурня, як це робить сам президент США.

«Маємо виявляти повну готовність обговорювати будь-які варіанти, про які каже Трамп. І водночас, звісно ж, не відмовлятися від повного припинення вогню, бити по місцях, де росіяни виготовляють, зберігають і запускають ракети. Маємо казати, що готові обговорювати будь-які варіанти, лише нам треба чітко зрозуміти, що вони мають на увазі під визначенням „наші НПЗ“», — пояснює він.

Військовий експерт додає, що варто наполягати на переговорах, де все детально уточнити, що таке «наші НПЗ» — куди можна бити, а куди не можна.

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«А якщо виявлять, що все ж б’ємо по НПЗ, заявити, що ми „глибоко шкодуємо“ і не знали, що там дизель, думали, звичайна переробка, по дизелю — жодних ударів. Маємо зіграти в цю гру, щоб отримувати розвідувальні дані та не мати проблем, як у понеділок з балістикою. Треба дотягнути до 3 листопада — виборів до Конгресу США. А що буде після цієї дати — це вже зовсім інше питання», — підсумовує він.

Дата публікації 16:48, 13.10.26 Кількість переглядів 73 Рівне, Харків і Київ під пекельною атакою: склався підʼїзд, удар по вишу, балістика без тривоги

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