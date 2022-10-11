Чому ракети не збивають одразу після перетину ними повітряного простору України: в ЗСУ відповіли

Після масованих ракетних ударів у багатьох українців виникло запитання про те, чому ворожі повітряні цілі не збиваються одразу після перетинання ними повітряного простору України.

У ЗСУ розповіли, як українські захисники збивають ворожі цілі в небі над Україною.

Ракети, які окупанти випускають по Україні, це - складна повітряна ціль, і процес її знешкодження починається одразу, щойно її виявили сили ППО.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракета знешкоджується там, де буде захоплена (засобами ППО – Ред.), збивається одразу, коли є шанс це зробити. Ракета – складна повітряна ціль", - пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Росія другий день поспіль завдає по території України масовані ракетні удари. Більшість з ракет збили сили ППО. Сьогодні, 11 жовтня, українські сили протиповітряної оборони знешкодили 18 ракет, 8 дронів-камікадзе на півдні та 3 безпілотники.

Днем раніше, 10 жовтня, росіяни лише до обіду випустили 83 ракети по Україні, 43 із них збили українські захисники.

Після ракетної атаки 10 жовтня президент США пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включно із сучасними системами ППО.

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