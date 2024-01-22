Чому ревнують дружини військових, які воюють на “нулі”: штурмовик здивував відповіддю

Військовий розповів, що дружина ревнує його, коли він на фронті.

Дружини військовослужбовців, які воюють на “нулі”, ревнують своїх чоловіків.

Про це розповів Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Він вважає, що його дружині вдома морально важче, ніж йому на фронті.

“Їй хвилюватися завжди в рази важче. Я так само, коли не беру участі в штурмі, можливо, навіть більше переживаю. Краще бути там з хлопцями, ніж сидіти дивитися відео з дронів, коли вони працюють. Хочеться допомогти чимось”, — каже Ігор Тимощук.

За словами військового, дружина ревнує його, кожного разу, коли в нього є можливість виїхати в місто.

“Моя дружина це… кожен дзвінок в той день, коли є можливість виїхати в місто і будь-який виїзд в місто. Дружина ревнує. "Бо ти їдеш сам, а там же жінки". Ну я кажу, ну і що? “Вони ж жінки”... Ну, є мирне населення, вони проживають там”, — розповів Ігор Тимощук.

Ігор Тимощук і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Він каже, що так відбувається не лише в його сім’ї. Військовий вважає, що це абсолютно нормальне явище.

“У тому плані, що вона з однієї сторони переживає, а з іншої так тебе тонізує. Що, все ж таки, ось я за тобою дивлюся, я за тобою спостерігаю. Дати привід для ревнощів — там просто немає на це часу. Але це реалії. Ми все прекрасно розуміємо. Є різний контингент чоловіків. Чому ми їх стараємося тримати? Все воно пов'язано. Алкоголь, жінки — це вже йдуть складові. Спочатку одне, потім друге, далі третє. І тому ми стараємося тримати дисципліну. У нас заборонений алкоголь взагалі”, — розповів військовий.

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