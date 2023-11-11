Чому РФ марно сподівається на перемогу Трампа на майбутніх виборах президента США: експерт дав відповідь

Тарас Загородній пояснив: те, що говорить Трамп, вважається проросійською риторикою, але це не проросійська риторика, а позиція республіканців.

Росія марно сподівається на перемогу Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США.

Про це заявив експерт Тарас Загородній в ефірі телемарафону 11 листопада.

"Трамп багато чого говорить, але ми повинні розуміти: те, що говориться з боку Трампа, у нас чомусь вважається – це проросійська риторика. Це не проросійська риторика, це позиція республіканців. У них позиція: давайте менше будемо витрачати і ефективніше витрачати", - пояснив він.

Експерт навів приклад, коли Трамп прийшов до влади, він зняв ембарго на постачання зброї в Україну.

"Джавеліни" тоді вперше зайшли якраз при Трампі... Трамп припинив будівництво "Північного потоку", вони просто його припинили. Вони вдарили, наприклад, в Сирії по російських військах... Коли вперше почалися накопичення військ навколо кордонів з Україною, що зробила тоді республіканська адміністрація? Вона надіслала стратегічні бомбардувальники, які літали над територією України, над півднем якраз, і імітували ядерний удар по території Росії", - зазначив він.

Загородній пояснив, що республіканці – це в основному протестантська етика, на якій побудована Америка, яка і зробила Америку великою.

"Там головні постулати: працюй важко – це богоугодна справа, допомагай собі і тобі теж допоможуть. Тому, коли ми самі собі починаємо допомагати, в першу чергу більше виробляти зброї, я вас запевняю, (США – ред.) може, і більше зможуть дати", - резюмував він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах вимагатиме від Заходу компенсувати вартість наданої Україні зброї. Також він вкотре запевнив, що завершить війну в Україні за 24 години і змусить Зеленського й Путіна укласти угоду.

Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що за 24 хвилини пояснить Трампу, що той не зможе припинити війну між Росією та Україною за 24 години у разі свого переобрання.

Читайте також: