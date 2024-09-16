Чому РФ так хоче кінця війни до 2026-го і до чого тут переговори: головне з виступу Буданова

Росіяни самі прогнозують, що влітку 2025 року їх спіткає ціла низка проблем. Чи не саме тому в Москві активізувалися зі своїми заявами про "мирні перемовини"?

Російська влада прагне завершити війну проти України до кінця 2025 – початку 2026 року, заявив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Звісно ж, країна-агресор розраховує на перемогу. У Кремлі обрали саме такі часові межі, через велику кількість проблем, які вони самі прогнозують. Зауважимо, що, можливо, саме тому в РФ просувають тему "мирних переговорів".

Головне з виступу Буданова на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії та про гіпотетичні переговори з РФ читайте на ТСН.ua.

Чому РФ хоче закінчити війну до 2026 року?

Під час свого виступу в Києві 15 вересня Буданов із посиланням на російські дані заявив, що у Кремлі хотіли б завершити війну проти України своєю перемогою до кінця 2025 – початку 2026 року. Причина полягає в тому, що влітку 2025 року в Росії розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію.

"Вони прогнозують, що приблизно в період від літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально ввійти в цей період так, як би їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою. Нам це не підходить, зрозуміло. І що з цим робити – вони поки що до кінця не розуміють", – розповів начальний військової розвідки.

Він також звернув увагу на втому росіян від війни:

"Втома від війни – вона є. Хто б там що не казав, але ми воюємо 10 років і майже 3 роки – повномасштабно. Ця війни торкнулася великого прошарку населення РФ".

Водночас, за словами Буданова, росіяни радіють заявами пропаганди про захоплення 30% українських територій.

Начальник ГУР також повідомив, що влітку 2025 року в Росії загостриться питання з недобором до армії. Так, вже зараз кількість добровольців скорочується. Саме тому в країні-агресорці збільшили до 2 млн руб. одноразові виплати під час підписання військового контракту.

"У цей період (влітку 2025 року – ред.) вони (росіяни – ред.) зіштовхнуться з дилемою – або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним", – сказав Буданов.

Мобілізація в Росії / Фото: Getty Images

Він звернув увагу на вплив на соціально-психологічний стан населення Росії від зусиль України щодо перенесення бойових дій на територію агресора:

"Це змінило трішки світогляд (росіян – ред.). До того все російське населення жило в парадигмі, що, як би там не було, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та на території Російської Федерації, цей міф було зруйновано. Це і є головний здобуток цих усіх дальніх ударів – злам віри в те, що вони живуть в безпеці. Це не так", – пояснив Буданов.

Окрім того, із посиланням на російські документи, очільник ГУР сказав, що в разі відсутності перемоги Росії до кінця 2025 року, у світі залишаються лише дві наддержави – США і Китай, а місця для РФ там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати – це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", – розповів Буданов.

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Росія прагне переговорів?

Не виключено, що через низку описаних Будановим фактів, у Росії останнім часом намагаються просувати питання початку переговорів про мир. Звісно ж, Москва прагне закінчення війни на своїх умовах, про що свідчать нещодавні заяви президента РФ Володимира Путіна. Під час виступу на Східному економічному форумі 5 вересня той заявив, що РФ начебто ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни.

"Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Але – не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені та фактично парафовані у Стамбулі (навесні 2022 року – ред.)", – сказав Путін.

Щоправда, російська політична верхівка періодично робить суперечливі одна одній заяви про перемовини. Так, 11 вересня секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що "на столі" зараз начебто багато різних пропозицій щодо України. В їхній основі – Стамбульський проєкт 2022 року. Однак зараз, за словами Шойгу, переговори не можливі, допоки ЗСУ не залишать Курську область.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відкидає можливість переговорів з Росією. Натомість 11 вересня глава держави заявив про підготовку так званого плану перемоги, який планується презентувати до другого Саміту миру (відбудеться у листопаді). За словами Зеленського, цей план покликаний примусити РФ "до дипломатичного закінчення війни".

Володимир Путін та Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Буданов – про зброю для Росії від КНДР

Повернімося до виступу Буданова. Начальник військової розвідки також заявив, що постачання Північною Кореєю боєприпасів до РФ є критичним для України, однак вона поки що нічого не може з цим вдіяти.

"Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети – це неприємно для нас, але це не ті обсяги. А ось що стосується боєприпасу – це критично для нас", – сказав начальник ГУР.

Він також повідомив, що росіяни значно просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Величезною проблемою для української армії є й ворожі керовані авіабомби.

"Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів, скажімо так", – сказав Буданов.

Снаряди / Фото: Associated Press

Успіхи України

Керівник військової розвідки відзначив бурхливе зростання ролі українських дронів на фронті. Він прогнозує, що безпілотні технології надалі розвиватимуться, як і засоби радіоелектронної боротьби.

Відповідаючи на запитання модераторки, Буданов назвав сильною стороною українців віру в себе, мотивацію воювати за свою землю та нестандартні підходи у рішеннях, чого немає у росіян.

"Україна – це країна можливостей. Чим більше живу, тим більше це бачу: тут можливо все. Раз – з нуля зробили тисячі дронів. Хто міг про таке подумати два роки тому? Наша сильна сторона – в нестандартному підході і вірі в те, що ми можемо будь-що. Ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема", ‒ сказав керівник ГУР.

Буданов – про ескалацію

Буданов запевнив у відсутності можливостей у Росії якимось чином суттєво ескалувати ситуацію, поки вона веде війну проти України.

"Я всі ці міфи про ескалацію чую з 2014 року. Що таке ескалація, коли ми ведемо повністю конвенційну, загальновійськову війну? Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують у світі, вже використані. Ну чим можна ще ескалувати ситуацію?" – сказав начальник військової розвідки.

У цьому контексті він відкинув серйозність припущення, що Путін надасть набагато більше допомоги країнам і групам на Близькому Сході з метою ескалації війни там.

"Чим же він допоможе, коли він сам просить допомоги в інших? Чим він глобально допоможе? Так, можна відправити підрозділ спецпризначення, немає проблем. Можна передати, наприклад, 50 ПЗРК. Але що далі? Усе воює тут, уся російська армія, усе, що виробляється, прямо з конвеєра йде на фронт. Усе, що вони закуповують – до речі, їм ніхто нічого безкоштовно не надає – усе йде на фронт. Чим вони допоможуть?" – навів аргументи начальник ГУР.

"Глобально вони не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні", – додав він.

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