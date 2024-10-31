Чому РФ "тягне" з ракетним ударом по Україні: стало відомо, коли буде нова масована атака

Росія накопичила кількасот ракет і готується до масованої повітряної атаки. Ба більше, експерти навіть називають ймовірну дату удару по Україні. Навіщо Росія витримує довгу паузу та чи варто українцям готуватися до відключень світла з настанням холодів – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Чому Росія витримує велику паузу

Понад два місяці минуло від останньої масованої атаки Росії по Україні. За цей час РФ виготовила кілька сотень ракет. Тим часом на Україну суне різке похолодання — синоптики заговорили про перший сніг у листопаді. А це улюблений час ворога для ударів по енергетиці.

Від часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Проте кількість ракет зараз не впливає на ухвалення рішень, зазначає військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"У росіян більше тисячі ракет є, вони вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує. Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Бо Білий дім дотримався домовленостей щодо утримання від ескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", – зазначив Світан.

Жодні інші причини, на думку військового експерта, не повинні стримувати росіян в ударах по об'єктах всередині України.

"Які там були включені механізми — це вже, швидше за все, історія потім розкаже. Реально зараз видно таку домовленість. Хто був задіяний – Білий дім, Київ, Анкара чи Брюссель – важко сказати. Щойно ці домовленості зникнуть, атака може бути однозначною", – наголосив він.

Коли Росія може завдати масованого удару

Експерт вважає, що Росія може завдати масованого удару по Україні, наприклад, після виборів у США, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

"Те, що вони не мають ракет — є в них ракети. І до того ж є ракети не на одну атаку. І цілі вони мають. Тобто вони чудово розуміють, куди можна бити. Тим більше, що все одно б'ють — намагаються "Шахедами" до них дістати. Тобто видно, що домовленість не щодо цілей, а саме щодо використання засобів ураження. Використовуються балістичні ракети, ближнього бою, але крилаті ракети не використовуються", – пояснив Світан.

Ба більше, масована повітряна атака, за словами експерта, технічно готова у росіян від вересня.

"Остання така [атака – ред.] була 26 серпня. Тобто приблизно через місяць, десь 20-25 вересня, вони вже могли виконати такого роду завдання. Але не виконують. Отже, повторюю, є якась домовленість", – вважає він.

Примітно, що на думку Світана, наступна масована атака не буде пов’язана з похолоданням у листопаді.

"Швидше за все, це буде пов'язано з виборами. Тобто після виборів росіяни можуть завдати удару. Або якщо їм щось не сподобається, або вони захочуть створити напруженість до виборів. Тому це може статися будь-якої миті", – додав експерт.

Чи варто готуватися до відключень світла

Для протидії російським атакам, за словами Романа Світана, в Україні сьогодні достатньо щільності протиповітряної оборони. Чи варто готуватися до відключень світла внаслідок атак по енергетиці, залежить від того, як енергетичні об’єкти захистили.

"Якої ворог може завдати шкоди? Це залежить від щільності ППО, її правильного розташування. І від правильного використання мільярдів гривень, які були виділені на укриття наших енергооб'єктів на початку цього року. Як вони витрачені — буде видно після атаки. Якщо система не витримає, треба включати механізм антикорупційних розслідувань і чітко розуміти, куди пішли гроші. Вони мали захистити наші розподільні механізми. Це підстанції, фідери, лінії електропередач — вони мали бути закритими від зовнішнього впливу", – зауважив Світан.

За його словами, якщо все було правильно вкладено і виконано, в Україні великих проблем з енергетикою не буде. А от Олексій Брехт, тимчасовий виконувач обов’язків голови "Укренерго" шокував іншою заявою. Він вважає, що на українців може чекати найважча зима за останні три роки!

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 ГВт генерувальної потужності, і це – "значна втрата", проте "Укренерго" має план відновити ці потужності. Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

Раніше експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю "Главреду” назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку. За його словами, початок відключень світла в Україні залежатиме від того, як швидко прийде похолодання. Тривалість може бути як дві-чотири години, так і 14-16. В деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням.

Водночас Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах. За його словами, влада Києва, Одеси, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира, Полтави, Вінниці приділяє багато уваги підготовці до сезону.

Також експерт розповів, якими тривалими можуть бути відключення світла, коли в Україні похолодає. Втім, на тривалість впливатиме не лише погода за вікном, а і ймовірні російські атаки та, приміром, різні події на атомних енергоблоках.

Коли можливий блекаут

За словами Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС.

"Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут), після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може", – сказав він.

За словами експерта, небажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року.

"Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока – додалося кілька годин відключень. І в період холодів, у період опалювального сезону це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без будь-яких подій і ситуацій, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", – зазначив Харченко.

Що буде зі світлом у листопаді

А ще раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко попереджав, що з початком опалювального сезону в Україні зросте споживання електроенергії, що призведе до дефіциту електрики. Він зазначив, що в жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів.

"Вважаю, що в жовтні буде все нормально, якщо не буде системних і потужних обстрілів по енергетичній системі. І значна частина листопада також буде стабільною", – прогнозує директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Зеленський про енергетику

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 жовтня, цитує його Financial Times. За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях "було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну".

"Ми побачили під час першого [Мирного – ред.] саміту, що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню [російську – ред.] енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", – висловився президент.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ накопичила КІЛЬКАСОТ РАКЕТ і ГОТУЄТЬСЯ ДО ВЕЛИКОЇ АТАКИ ПО УКРАЇНІ! Названо ДАТУ!

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