Чому родини військових опиняються в інформаційному вакуумі: омбудсменка Решетилова пояснила, як бути

Бувають ситуації, коли рідні не вірять командуванню військової частини, що їхній захисник живий. А насправді, військовий, який перебуває на бойовій позиції, просто не має можливості вийти на зв'язок.

Про це повідомила Уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Решетилова закликає рідних довіряти військовим частинам, це важливо, бо вони не хочуть обманути рідних, немає такої мети у командирів, у стройової частини. Але іноді їм доводиться казати родичам якусь суху інформацію для того, щоб не наразити військовослужбовця на ще більшу небезпеку.

"Зараз запущені при підрозділах служби супроводу, на які буде покладено обов’язок, у тому числі, комунікації з родинами, існують гарячі лінії, цивільно-військове співробітництво. Намагаємось цю всю ситуацію максимально налагодити, щоб комунікація відбувалася. Але дуже часто бувають випадки, наприклад, у нас людина, ми нещодавно це з’ясовували, на позиціях з літа. Із серпня людина не виходить з позиції, без з’вязку. Там тільки уночі, наприклад, по закритому каналу вони по рації передають, що у них все о’кей, вони живі. Їм дронами скидають воду, ліки. І ясно, що родина перестає вірити військовій частині, коли пів року вони не чують голосу свого рідного. І в таких випадках, я недавно просила, навіть з командуванням ДШВ зробили такий експеримент: вони вночі попросили вийти цього військовослужбовця по рації, записали голосове повідомлення, де він сказав "Дорогі мої рідні, я живий-здоровий, скоро буду дома", і відправили його доньці. Тому що іншого способу дуже часто немає", – розповіла вона.

Також читайте Як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання: військова омбудсменка пояснила

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців просить родини захисників поставитися до цієї інформації з розумінням.

"Військові частини не будуть вас обманювати спеціально в більшості випадків. Просто дуже часто немає можливості поїхати і дати йому телефон, бо дуже часто це небезпечно для самого цього військовослужбовця", – резюмувала вона.

Крім того, Решетилова наголосила на тому, що військові ЗСУ, які понад місяць перебувають на бойових позиціях через небезпеки ротації, потім потребуватимуть тривалої реабілітації.

"Коли до мене звертаються рідні (військових – ред.) і кажуть, що він 60-90 днів на позиціях, в більшості випадків евакуація цих людей з позицій створює загрозу. Тобто їм безпечніше залишатися на позиціях. І поки не зміниться бойова обстановка, їм краще бути там. Дуже часто ми отримуємо таку відповідь. Іноді ми отримуємо відповідь, що командиру їх немає ким міняти, і це теж правда. І нам треба це розуміти: поки ми не вирішимо питання остаточно з мобілізаційними ресурсами, на жаль, будуть такі ситуації. Але я, говорячи з командирами, кажу, звичайно, що ці люди потребують реабілітації. Уявіть собі, коли ти пів року, та навіть місяць, перебуваєш без ротації, коли тобі воду, їжу і ліки скидають дронами, вибачте, там можна здичавіти, по-перше. По-друге, ти постійно – 24/7 в ситуації постійної небезпеки. І питання реабілітації цих людей буде дуже гостро стояти і нам потрібно з цим дуже довго працювати", – пояснила Ольга Решетилова.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Командир набрав і СКАЗАВ, ЩО ХОЧЕ ЗАСТРЕЛИТИСЯ: Решетилова про ПРОБЛЕМИ в ЗСУ

Читайте також: