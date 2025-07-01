Чому Росія навмисно обстрілює житлові будинки в Україні: пілот F-16 зі США розкрив криваву тактику окупантів

Роберт «Тіггер» Свертфейгер

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Американський пілот F-16 Роберт «Тіггер» Свертфейгер вважає, що росіяни навмисно тероризують цивільне населення та цілять ракетами та дронами по житлових будинках, щоб змусити Україну до капітуляції.

Про це він розповів в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Атаки на українські міста американський пілот вважає жахливою тактикою російської окупаційної армії.

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«Це тижні цього просто нелюдського, невійськового націлювання. Це як виснаження волі, яке Росія намагається нав’язати Україні. Це політичний тип атаки, спрямований на те, щоб громадська думка схилила націю до переговорів чи чогось подібного. Але вони недооцінюють український народ», — вважає Роберт «Тіггер» Свертфейгер.

Американський пілот зазначив, що попри виснаженість та втому, він вважає, що українці не планують здаватися.

Нагадаємо, Україна втратила ще одного пілота F-16 — Максима Устименка. Це вже третій подібний випадок. Експерти попереджають: кожна така втрата — не лише болісна, а й стратегічно важлива.