Чому Росія погрожує “знищити Київ” після 9 травня: експерт пояснив

Експерт пояснив погрози Росії "знищити Київ" / © ТСН.ua

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Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко пояснив, чому Росія погрожує “знищити Київ” у випадку зриву параду в Москві на 9 травня.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт зазначив, що через проведення параду у Москві, чиновники держави-агресорки уже почали погрожувати Україні. Зокрема, Дмитро Медведєв заявив, що “10 травня Києва може і не бути”.

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«Звичайними засобами повітряного нападу знищити Київ неможливо, як і ядерною зброєю тактичного рівня. Тобто маємо з боку Росії відвертий шантаж. До чого це призведе — важко сказати, але до 7 травня ще є час, щоб просунутися в підходах до цього питання, аби сторони проаналізували ситуацію і напрацювали можливі варіанти подальших дій. Саме тому зараз рано говорити про подальший перебіг війни, бо потрібно пройти цю непросту дату», — підсумовує Ігор Романенко.

Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні: експерт Романенко розповів про "дати Х" і погрози Росії знищити Київ 10 травня