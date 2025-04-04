Чому Росія припинила масовані удари ракетами: експерт назвав неочікувану причину

Роман Світан / © ТСН

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Рекорд за кількістю випущених «Шахедів» встановила російська армія у березні 2025 року. Понад 4 тисячі безпілотників летіли по українських містах. Водночас ворог припинив завдавати регулярних масованих ракетних ударів по Україні.

Скільки ракет за цей час накопичила Росія, чому не атакує та коли планує наступний удар — у коментарі сайту ТСН.ua розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Він пояснює: причина великої перерви між масованими російськими ракетними атаками полягає в тому, що крилаті ракети — неефективні.

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«Ми навчилися вже збивати. І на них не шкода ракет наших зенітно-ракетних комплексів, та й авіація їх збиває. Тому коефіцієнта корисної дії від крилатих ракет жодного немає. Іноді вони використовують ракети типу Х-59, Х-69 — навіть їх збивають. Росіяни чудово розуміють, що потрібна масована атака. Але навіть таку атаку крилатих ракет ми зараз можемо собі дозволити збити», — каже Роман Світан.

Росія намагається «засушити» ПВО

Тому вони перейшли на іншу тактику, пояснює експерт. Російська армія намагається «засушити» нашу систему протиповітряної оборони.

«Натиснути на цивільний сектор — чому «Шахеди» переважно летять по цивільних об’єктах. Щоб ми, по-перше, капітулювали, віддали окуповані території росіянам. Щоб ми пішли на цю капітуляцію, росіяни зараз тиснуть на суспільство. Ось у такий спосіб: масованими атаками «Шахедів» саме по цивільному населенню. Плюс одне з основних завдань ще — спробувати засушити ППО, щоб ми використовували ракети. А вже потім, коли у нас ракет вже не стане для зенітно-ракетних комплексів, вони завдадуть масованої атаки крилатими ракетами. З погляду логіки така тактика правильна», — каже Роман Світан.

Коли може вдарити Росія

За його словами, сьогодні росіяни чекають, коли в Україні не буде чим збивати ракети. Натомість ми витрачаємо і авіаресурс, і ракети на дешеві «Шахеди».

«Коли зрозуміють, що ми маємо провал з постачання ракет, тоді буде така масована ракетна атака. А раніше — немає сенсу. Ми все одно їх усі зіб’ємо. Тому вони зараз перейшли до режиму накопичення. А тим більше після останнього удару, коли приблизно сотню ракет «відмінусували» в «Енгельсі» наша Служба безпеки та Сили спецоперацій. Вони зараз накопичують — з місяць, щонайменше, накопичуватимуть», — вважає Роман Світан.

Чому багато «Шахедів» влучають у цілі

Раніше, за словами Романа Світана, російська армія не ставила собі завдання бити безпосередньо по житловому фонду, по цивільних. Раніше «Шахеди» виконували здебільшого військову функцію — тобто били або по військових або по інфраструктурних об’єктах.

«А зараз безпосередньо суто терористичні атаки для того, щоб закошмарити мирне населення. Усі «Шахеди» йдуть на місто по цивільних об’єктах. Тобто це така психологічна атака на суспільство», — каже Роман Світан.

На його думку, Україні вже зараз потрібно перебудувати систему ППО, щоб ефективніше збивати «Шахеди».

«Виводити на лінію бойового зіткнення, на лінію кордону, щоб перехоплювати «Шахеди» на заході в Україну. Останнім часом вони почали використовувати тактику масованої атаки «Шахедів» по одній точці. Коли на одне місто заходять десятки «Шахедів» і з одного боку засушують систему ППО в районі міста, а з іншого боку частина однаково проривається. І ця частина тих, що прориваються, навіть мала частина, 20-30%, навіть збиті над містом — вони однаково на місто падають. Тобто ушкоджують цивільні об’єкти, у нас гине населення. Тому нам треба перебудувати систему ППО вже зараз», — каже Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що військовий експерт розповів, де Росія може піти у наступ. Читайте, які українські міста під загрозою.