Чому Росія вдарила по Україні 3 лютого: Жданов розтлумачив "логіку" Кремля — чого чекати далі

Олег Жданов пояснив, чому Росія завдала ракетного удару по Україні 3 лютого / © ТСН.ua

У ніч проти 3 лютого російська армія завдала чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Атакували ТЕЦ і ГЕС під час аномального морозу. Під прицілом армії РФ знову опинилася енергетична інфраструктура. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Вінниці, а також в інших регіонах країни.

Внаслідок атаки сотні тисяч родин залишилися без тепла та електроенергії, тоді як температура повітря вночі опускалася до −25 °C. У багатьох містах зафіксовані аварійні відключення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури та проблеми з теплопостачанням.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим була особливою атака 3 лютого, як російська армія обирає цілі та коли можуть припинитися удари по енергетиці України.

Ракетний удар по Україні 3 лютого: чому Росія вдарила саме зараз

За словами Олега Жданова, атака була очікуваною та прив’язаною одразу до кількох факторів — насамперед до пікових морозів.

“Ми з вами говорили про те, що Росія не упустить цей момент пікових морозів. З завтрашнього дня, по прогнозу, вже буде підвищення температури. Це перший момент. Щоб не ризикувати і досягти максимального ефекту в плані припинення постачання електроенергії і тепла, вони не могли не використати цей момент”, — зазначив експерт.

Також, за його словами, атака має політичний підтекст.

“Ми з вами теж говорили про прив’язку до політичних подій. Завтра початок перемовин в Абу-Дабі. Черговий раунд чи черговий трек перемовний. Це було цілком очікувано”, — пояснив Жданов.

Скільки ракет накопичено в Росії і чим били по Україні

Військовий експерт каже, що питання накопичення ракет у Росії залишається відкритим.

“Стосовно накопичення ракет — тут дуже велике питання. На жаль, наша розвідка мовчить, але по складу ракетної компоненти вони сьогодні лупили тим, що було”, — зазначив він.

За словами Жданова, Росія застосувала як експериментальні ракети, так і старі радянські зразки.

“І “Циркони” були — вони досі експериментальні ракети і виробляються фактично в одиничних кількостях. І старі радянські ракети знову витягнули — Х-22. Їх на складах тисячі, і вони їх використовують. “Іскандерів” не вистачає”, — пояснив експерт.

Він також розповів про тактику прориву української ППО:

“Вони зрозуміли, що єдине озброєння, яке може більш-менш гарантовано пробити систему ППО, — це балістика. “Шахеди” заходять першими, виснажують і відволікають ППО, потім іде балістика, далі — знову дрони, а наприкінці — крилаті ракети вже по виснаженій системі протиповітряної оборони”.

Під час атаки було застосовано понад 400 дронів і 70 ракет, більшість із яких — Х-22.

“Вона починає як аероціль, а потім виходить на параболічну траєкторію і йде як балістична ракета”, — пояснив Олег Жданов.

Які міста є пріоритетними цілями для Росії

Олег Жданов пояснив, що столиця України залишається ключовою ціллю ворога.

“Столиця завжди є флагманом будь-якої держави і найбільше впливає на соціальну думку. Вони намагаються сформувати думку, що краще поганий мир, ніж гарна війна”, — пояснив експерт.

За його словами, Київ є особливо вразливим через концентрацію ТЕЦ. А міста-мільйонники також перебувають у зоні особливої уваги РФ.

“Три ТЕЦ достатньо розвалити — і все. Місто Київ фактично залишається без тепла і майже без світла. Харків і Дніпро — це теж міста-мільйонники, які формують суспільну думку. Тому їх теж гасять”, — пояснив Олег Жданов.

При цьому Харків і Дніпро мають частково децентралізоване теплопостачання, що дещо зменшує ризики. Водночас, за словами експерта, росіяни б’ють по силових підстанціях, які забезпечують розподіл потужності від атомних електростанцій.

“З технологічної точки зору вони гасять енергосистему шляхом припинення постачання потужності споживачам”, — каже Олег Жданов.

Скільки ще триватимуть масовані удари по Україні

На думку Олега Жданова, навіть можливі переговори не зупинять удари.

“Навіть коли будуть підписувати якусь “мирну угоду”, якщо її будуть підписувати, в чому я дуже сумніваюся, то і в цю ніч напередодні може бути масований комбінований удар”, — зазначив він.

Експерт нагадав заяви російського керівництва:

“Лавров уже сказав, що їх не влаштовують жодні умови, навіть запропоновані щодо енергетичного перемир’я. А Пєсков заявив, що переговорний процес не впливає на виконання бойових завдань”.

Він додав, що Путін може погодитися лише на оперативну паузу, а не на мир.

“Це буде заморозка конфлікту, перехід у режим низької інтенсивності, як у 2015–2022 роках. Але тільки тоді, коли Росія матиме плацдарм на правому березі Дніпра — у Херсонській або Запорізькій області”, — наголосив експерт.

Чи припинить Росія бити по енергетиці влітку та восени

За словами Олега Жданова, атаки на енергетику не припиняться незалежно від пори року.

“Енергетика — це основа основ. Без електрики не працює нічого: транспорт, залізниця, виробництво”, — зазначив він.

Експерт також попередив про серйозні ризики влітку.

“Якщо влітку зупиниться водоканал, починається погіршення епідеміологічної обстановки, псування продуктів. Тому ні — удари не припиняться”, — підсумував Олег Жданов.