Чому росіяни обстрілюють Київ: військовий експерт пояснив тактику Кремля

Експерт пояснив, чому російські окупанти регулярно обстрілюють Київ.

Автори публікації
Олександр Марущак Марія Бойко
Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, чому російські окупанти обстрілюють Київ. Він наголосив, що столиця для Кремля — ціль №1.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Столиця — це місце ухвалення стратегічних рішень щодо війни і всього іншого. Тому для Путіна Київ був, є і залишається однією з основних цілей у цій війні. Залежно від засобів, як є на поточний час у противника, і ситуації, яка складається, росіяни завдають цих ударів. Київ вони майже ніколи не оминають і оминати не будуть», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.).

За словами експерта, особливістю останнього удару є те, що росіяни організували його як комбінований, масований і зосереджений по всіх районах Києва.

Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів і 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

