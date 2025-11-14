- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому росіяни обстрілюють Київ: військовий експерт пояснив тактику Кремля
Експерт пояснив, чому російські окупанти регулярно обстрілюють Київ.
Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, чому російські окупанти обстрілюють Київ. Він наголосив, що столиця для Кремля — ціль №1.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
«Столиця — це місце ухвалення стратегічних рішень щодо війни і всього іншого. Тому для Путіна Київ був, є і залишається однією з основних цілей у цій війні. Залежно від засобів, як є на поточний час у противника, і ситуації, яка складається, росіяни завдають цих ударів. Київ вони майже ніколи не оминають і оминати не будуть», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.).
За словами експерта, особливістю останнього удару є те, що росіяни організували його як комбінований, масований і зосереджений по всіх районах Києва.
Нагадаємо, українські військові знешкодили 405 дронів і 14 ракет, зокрема дві аеробалістичні ракети «Кинджал», якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.